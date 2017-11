Schwerer Unfall auf der B 470 bei Weilersbach

Beim Abbiegen auf die Bundesstraße Vorfahrt missachtet - Autos ineinander gekracht - vor 2 Minuten

WEILERSBACH - Am Sonntagnachmittag kam es in Weilersbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Beim Abbiegen von der Ebermannstädter Straße auf die B 470 hat die Fahrerin eines VW Caddy einem Seat-Fahrer die Vorfahrt genommen. Drei Personen sind schwer verletzt.

Folgenschwerer Verkehrsunfall auf der B470 bei Weilersbach am Sonntagnachmittag. © Roland Huber



Folgenschwerer Verkehrsunfall auf der B470 bei Weilersbach am Sonntagnachmittag. Foto: Roland Huber



Eine Autofahrt endete für drei Frauen am Sonntagnachmittag bei Weilersbach tragisch. Die Seniorinnen wollten von der Ebermannstädter Straße aus mit ihrem VW Caddy auf die B470 in Richtung Forchheim nach rechts auffahren. Allerdings übersah die Fahrerin nach ersten Informationen einen entgegenkommenden Seat, der in Richtung Forchheim fuhr.

Die beiden Fahrzeuge krachten ineinander. Die drei Frauen im VW wurden nach ersten Angaben bei dem Unfall schwer verletzt. Der 77-Jährige Fahrer des Seat wurde leicht verletzt. Der Sachschaden des Unfalls liegt laut der Polizei Ebermannstadt bei etwa 30.000 Euro. Die B470 war kurzfristig in beide Richtungen gesperrt.

Weitere Details folgen in Kürze.

pas