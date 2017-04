Schwerer Unfall bei Igensdorf fordert drei Verletzte

Kleintransporter prallte frontal gegen Pkw - Ursache unklar

IGENSDORF - Auf der völlig ebenen, gerade verlaufenden Staatsstraße 2740 zwischen Forth und Kleinsendelbach kam es am Donnerstagmittag aus noch ungeklärter Ursache zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - darunter ein Kind.

Diese beiden Autos kollidierten am Donnerstag frontal miteinander. Vier Personen wurden verletzt. © Rolf Riedel



Bei regnerischem Wetter kollidierte ein Peugeot-Kleintransporter aus Eckental und einem Seat aus dem Nürnberger Land.

In dem Peugeot saß eine Fahrerin, in dem Seat eine Mutter mit ihrem Kind. Beide Fahrerinnen und das Kind erlitten Polytraumata und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehren von Igensdorf und Pettensiedel und aus Forth und Steinbach leisteten erste Hilfe vor Ort. Die Fahrerin des Seat musste mit der hydraulischen Rettungsschere aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Airbags waren aufgegangen, an den Autos entstand Totalschaden.

Dieser Artikel wurde um 16.07 Uhr aktualisiert.

Rolf Riedel