Schwerer Unfall bei Poppendorf

Auto überschlägt sich kurz vor dem Ortsschild - vor 1 Stunde

POPPENDORF - Ein junger Mann ist mit seinem Renault am frühen Samstagmorgen kurz vor Poppendorf von der Fahrbahn abgekommen.

Symbolbild Foto: News5



Lauter Krach hat die Anwohner am Ortseingang von Poppendorf gegen 3.45 Uhr am Samstagmorgen aufgeweckt, sie verständigten die Polizei.

Was war passiert? Ein junger Mann war mit seinem Renault Megane von Hemhofen Richtung Poppendorf unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache ist er von der Fahrbahn abgekommen, geriet aufs Bankett, dann in den Graben und schließlich in den Acker, teilt die Polizei mit. Das Auto überschlug sich dabei mindestens ein Mal.

Der Fahrer ist mit schweren Verletzungen ins Uniklinikum nach Erlangen gebracht worden. Kurzzeitig musste die Straße gesperrt werden. Am Renault Megane entstand Totalschaden (zirka 15 000 Euro schätzt die Polizei). Mehrere Feuerwehren waren vor Ort, darunter die FFW Heroldsbach.

