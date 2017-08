Schwerst verletzt: Regionalexpress erfasst 22-Jährigen

Erlanger war wohl direkt an den Gleisen entlang gelaufen - vor 1 Stunde

KERSBACH - Tragischer Unfall: Am Dienstagabend wurde ein 22-Jähriger am Haltepunkt Kersbach von einem Regionalexpress erfasst. Der Erlanger erlitt schwerste Verletzungen.

Die Notfallleitstelle der Bahn informierte kurz nach 22 Uhr am Dienstagabend die Bundespolizei in Nürnberg darüber, dass es am Haltepunkt Kersbach zu einem Personenunfall gekommen sein soll.

Nach dem Eintreffen der Streife am Unfallort stellte sich heraus, dass ein 22-jähriger Mann von einem Regionalexpress erfasst worden war. Der Triebfahrzeugführer gab an, dass das Unfallopfer unmittelbar an den Gleisen gelaufen war. Als er den Mann bemerkte, hatte er noch versucht, den Zusammenprall mit einer Schnellbremsung und Achtungspfiffen zu verhindern, was ihm jedoch nicht gelang. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Erlanger schwerste Verletzungen. Zum Unfallzeitpunkt fuhr der Zug mit einer Geschwindigkeit von 140 Stundenkilometern. Reisende im Regionalexpress wurden nicht verletzt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

fw