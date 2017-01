Schwitzen bei Schnee und Eis: Dreikönigslauf in Forchheim

10.000 Meter Strecke für die Sportler beim Hauptlauf - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Großer Lauf kurz nach dem Jahreswechsel: Auch 2017 lud die DJK Kersbach alle Läufer in den Süden Forchheims. Aufgrund von Bauarbeiten gab es dieses Jahr zwar andere Streckenlängen, das trübte die Freude der Sportler am Freitag allerdings wenig.

Unter den Läufen der Metropolregion nimmt er eine Sonderstellung ein, denn er zieht erfahrungsgemäß fast so viele Menschen an, wie es sonst nur die überregionalen Profi­-Läufe schaffen. Am Freitag feierte der Dreikönigslauf in Kersbach ein kleines Jubiläum. Bei der 30. Ausgabe stürzten sich die Sportler trotz eisiger Temperaturen auf die Strecke. Wir haben die Bilder!