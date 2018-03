Am Samstagnachmittag haben auf der A73 die Abrissarbeiten an einer Autobahnbrücke begonnen. An der Anschlusstelle Forchheim-Süd rückten gleich mehrere Bagger an, um dem Beton-Koloss an die Substanz zu gehen. Die Arbeiten dauern bis Sonntagmittag an, Autofahrer sollten die Baustelle weiträumig umfahren.