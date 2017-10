Seine Bäckerhose hängt in Egloffstein im Schaufenster

Mühlbeck Hermann Windisch macht deutlich, dass er die guten Brotrezepte endgültig mit in die Rente nimmt - vor 46 Minuten

EGLOFFSTEIN - In den letzten 30 Jahren hat die Bäcker-Innung mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Nun hat in Egloffstein, das lange Jahre als Inbegriff für gutes Backhandwerk galt, wieder ein traditioneller Betrieb zugemacht.

Der Egloffsteiner Mühlbeck Hermann Windisch hat in den letzten Jahren die Brottradition Frankens bereichert. Jetzt zieht er sich aufs Altenteil zurück und hat für alle sichtbar die Insignien seines Berufsstandes ins Fenster gehängt. © Rolf Riedel



Der "Mühlbeck" Hermann Windisch, seit 1634 ein Familienbetrieb und seit 1982 von dem bisherigen Inhaber allein geführt, hat den Backofen stillgelegt. Das heißt, dass es all die beliebten Brotsorten, für die viele Käufer teilweise bis aus Gräfenberg kamen, nicht mehr geben wird. In dem stets liebevoll dekorierten Schaufenster steht ein großes Schild, das verkündet, dass nach 383 Jahren endgültig Schluss ist mit der Bäckerei in dem historischen Anwesen mit dem Blumenschmuck.

Eigentlich wollte Hermann Windisch schon lange aufhören, nun hat er seine Bäckerhose an den Nagel gehängt: Tatsächlich ist das gute Stück im Schaufenster mit vielen Bildern und ein paar traditionellen Handwerkszeugen zu sehen. Sohn und Tochter von Hermann Windisch haben sich für einen anderen Beruf entschieden.

Ein Verkauf kam nicht in Frage, weil er im Haus wohnt "und es nicht lassen könnte, immer ein Auge darauf zu richten, was sein Nachfolger macht". Schon viele Jahre hat er sich mit dem Gedanken ans Aufhören beschäftigt und immer wieder hinausgeschoben. Das Geheimnis um den besonderen Geschmack "seines Brotes" will er nicht weitergeben, das will er für sich behalten.

ROLF RIEDEL