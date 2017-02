SEK-Einsatz: Mann bedroht Notarzt mit Messer

39-Jähriger aus Ebermannstadt befand sich in psychischer Ausnahmesituation - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Ein 39-Jähriger hat Polizei und Rettungskräfte am Montag ordentlich auf Trab gehalten. Mit einem Messer hatte der Mann zunächst einen Notarzt bedroht und sich dann in sein Wohnhaus zurückgezogen. Nachdem Bemühungen, ihn zum Verlassen des Hauses zu bewegen, gescheitert waren, rückten Spezialeinsatzkräfte an.

Kurz nach Mitternacht stürmten die SEK-Leute das Haus. Foto: NEWS5 / Merzbach



Gegen 19.45 Uhr hatten die Eltern des 39-Jährigen zunächst die Integrierte Leitstelle Bamberg verständigt, da sich ihr Sohn in einer psychischen Ausnahmesituation befand.

Wie die Polizei mitteilt, griff der Mann beim Eintreffen des Rettungsdienstes unvermittelt zu einem Messer und bedrohte damit den Notarzt. Sogleich zogen sich die Rettungskräfte und Angehörige zurück und verständigten die Polizei. Der 39-Jährige versperrte die Eingangstür, die Beamten schafften es nicht mehr, Kontakt zu ihm aufzunehmen.

Während mehrere Polizisten das Anwesen umstellten, wurden speziell geschulte Kommunikationsbeamte verständigt. Sie führten mit dem 39-Jährigen zahlreiche Telefongespräche, konnten den Mann jedoch nicht überzeugen, sein Haus unbewaffnet zu verlassen.

Gegen 0.15 Uhr verschafften sich schließlich Spezialeinsatzkräfte aus Mittelfranken Zugang zu dem Anwesen und nahmen den 39-Jährigen fest. Im Anschluss brachten sie den psychisch kranken Mann in eine Klinik.





