Sex und Fotos gefordert: Richterin verklagt Forchheimer

Der Mann hatte jahrelang Frauen erpresst und genötigt - Zwei Jahre Haft - vor 52 Minuten

FORCHHEIM - Versteckt hinter Pseudonymen nötigte ein Forchheimer zwei Frauen jahrelang, dass sie ihm anstößige Bilder von sich schickten. Dafür muss der Mann nun zwei Jahre ins Gefängnis.

Ein unscheinbarer, kleiner Mann betritt den Sitzungssaal I des Amtsgerichts Forchheim und schaut sich vorsichtig um. Wie sehr Menschen hinter einem Pseudonym in der medialen Welt mutieren können, zeigt Staatsanwältin Isabel Brzezicha auf, als sie die Anklage verliest, denn der ungelernte, arbeitslose 34-jährige Forchheimer war wegen Nötigung in zwei Fällen, versuchter Nötigung und Erpressung angeklagt.

Der Angeschuldigte hatte sich über Jahre hinweg als Russe, als Mitarbeiter einer Modelagentur oder als Frau ausgegeben und über Facebook und WhatsApp zwei Frauen mit Schreiben eingeschüchtert, die teilweise sogar das Wappen des Amtsgerichts trugen.

Strafrichterin Silke Schneider schaute auf den Aktenberg, der vor ihr lag. Sie bezeichnete die Inhalte als ekelhaft: "So eine Dreistigkeit habe ich hier selten erlebt."

Bereits einige Jahre zuvor war der Forchheimer wegen versuchter Nötigung und Betrug zu Geldstrafen verurteilt worden. "Das hat sie damals wohl nicht beeindruckt. Jetzt haben sie ihre Masche weiterentwickelt", sagte die Richterin.

Angeblicher Vertrag mit Modelagentur

Den ersten Fall gab der Angeklagte auch gleich zu. Hier hatte er eine Frau bedroht, die angeblich einen Vertrag mit seiner Modelagentur abgeschlossen haben sollte. Es würden 80.000 Euro Strafzahlungen und eine Bewährungsstrafe anfallen, wenn ihm die Frau nicht "strafmildernd" ein Bild ihres Intimbereichs senden würde.

Richterin Schneider wies in ihrer Urteilserklärung darauf hin, dass der Angeklagte diese Frau auch dann noch mit rechtlichen Maßnahmen bedrohte, als diese sich bereit erklärt hatte, solche Fotos zu schicken. Als er verlangte, dass sie mit ihm und anderen Männern Geschlechtsverkehr haben solle, ging die Frau zur Polizei.

Bei der Durchsuchung der Wohnung im Haus seiner Eltern kam heraus, dass der Angeklagte, der angab, verlobt zu sein und eine Arbeit in Aussicht zu haben, seine frühere Freundin ebenfalls unter einem Pseudonym genötigt hatte. Der Polizei gegenüber hatte er das Ganze als Rollenspiele angegeben.

Auf die Frage von Rechtsanwalt Gunter Bierfelder, ob sein Mandant der Vater ihres Kindes sei, machte die Zeugin keine Aussage. Sie gab an, dass sie den Angeschuldigten für einen herzensguten Menschen gehalten habe. Auch habe sie keinen Verdacht geschöpft, weil sie ihm Verträge, Geld und Fotos aushändigen sollte. Zudem hätte sie wahrscheinlich auch ohne Bedrohung mit dem Angeklagten geschlafen. Auf die Frage von Richterin Schneider, warum sie sich nicht an die Polizei gewandt habe, antwortete sie schluchzend: "Ich habe mich geschämt, weil ich so naiv war."

Staatsanwältin Isabel Brzezicha forderte in ihrem Plädoyer eine Haftstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten ohne Bewährung, da sie keine positive Sozialprognose erkennen konnte. Dass die Zeugin die Entschuldigung des Angeklagten angenommen hatte, wertete sie als deren Größe. Zum Beschuldigten meinte sie, dass seine perfiden Pläne und seine Dreistigkeit über Jahre hinweg ihres gleichen suchen: "Das ist schon ein Ding."

Rechtsanwalt Bierfelder stellte heraus, dass es in der heutigen Medienwelt einfach ist, Nachrichten unter falschem Namen zu versenden. Den ersten Fall habe sein Mandant eingeräumt und beim zweiten gebe es nach seiner Ansicht jedoch Unklarheiten. Richterin Silke Schneider und die beiden Schöffen verurteilten den Angeklagten zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft.

CARMEN SCHWIND