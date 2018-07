Am Freitag wurde die Forchheimer Innenstadt zur Flaniermeile - und zwar über Ladenschluss hinaus. Bei Live-Musik der Band "Sundgarden 11" konnten die Besucher dank verlängerter Öffnungszeiten in aller Ruhe durch die Geschäfte bummeln. Manch einer nutzte das bunte Treiben, um mitten in der Fußgängerzone mit einer Tanzeinlage zu begeistern. © Julian Hörndlein