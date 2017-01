Sicherheitswacht Forchheim: Ohne Waffe, aber mit viel Mut

Sieben neue Mitglieder der Sicherheitswacht sind in der Stadt auf Streife - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Sicherheitswacht in Forchheim hat seit Jahresbeginn sieben neue Mitglieder in ihren Reihen. Jürgen Knauer, Leiter der Polizeiinspektion Forchheim, freut sich über das Engagement der Ehrenamtlichen.

Jürgen Knauer (v. re. nach li.) mit vier der sieben neuen Mitarbeitern: Silke Hermann, Frank Hermann, Gerhard Schröber und Andreas Schwarz sowie zwei Ausbildern, den Polizeihauptkommissaren Christian Obenauf und Bianca Kunz. © Foto: privat



Jürgen Knauer (v. re. nach li.) mit vier der sieben neuen Mitarbeitern: Silke Hermann, Frank Hermann, Gerhard Schröber und Andreas Schwarz sowie zwei Ausbildern, den Polizeihauptkommissaren Christian Obenauf und Bianca Kunz. Foto: Foto: privat



Nach einem Auswahlverfahren und einer 40 Unterrichtseinheiten umfassenden Ausbildung in Recht, Dienstkunde und Erster Hilfe absolvierten die zwei Frauen und fünf Männer erfolgreich die Abschlussprüfung. Nun sind die neuen Mitglieder bereits zusammen mit ihren bereits erfahrenen sechs Kollegen im Stadtgebiet Forchheim auf Streife. Insbesondere an Orten, an denen sich Bürger unsicher fühlen könnten, zeigt die Sicherheitswacht Präsenz. Zu erkennen sind die Ehrenamtlichen an ihrer blauen Uniform mit dem bayerischen Wappen und der Aufschrift „Sicherheitswacht“.

Jugendliche zur Ordnung rufen

Für die etwa 15 Stunden Dienst im Monat erhalten die engagierten Bürger eine Aufwandsentschädigung. Jedoch standen bereits in den Vorstellungsgesprächen die Stärkung des Sicherheitsgefühls, Bürgerengagement und Zivilcourage im Vordergrund. Auch wenn der Erfolg der Sicherheitswacht schwer messbar ist, stellt sie eine sinnvolle Ergänzung in der bayerischen Sicherheitsarchitektur dar. So spricht die Wacht beispielsweise Menschen an, die ihren Hund nicht anleinen oder auch Müll herum liegen lassen. Auch Jugendliche, die sich unerlaubt auf Kinderspielplätzen tummeln, werden angesprochen.

Die Mitarbeiter der Sicherheitswacht dürfen Personalien feststellen, Platzverweise aussprechen und Straftäter auf frischer Tat festnehmen. In Notsituationen leisten sie Hilfe. Mit Ihrem Funkgerät stehen sie in ständigem Kontakt zur Polizei.

bz