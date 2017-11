Sie machen das Leben einfach leichter

An der Montessori-Schule erfanden Jugendliche Freizeitprojekte für Kinder mit Down Syndrom - 24.11.2017 18:14 Uhr

FORCHHEIM - Montessori präsentiert seine kreativen Köpfchen. Mit ihren Abschlussarbeiten haben sich die Schüler mächtig ins Zeug gelegt.

Tassilo Grünert steckte seine Energie in ein Sport-Projekt. Der 15-jährige Montessori-Schüler organisierte als Prüfungsaufgabe ein Handballturnier mit 26 Mannschaften. Foto: Roland Huber



Von kreativen Projekten wie einem Kurzfilm und einem Bilderbuch, hin zu Handwerklichem wie einem Katzen-Kratzbaum und der Outdoor-Küche und dann wiederum über soziale Projekte, wie einer Kinderkrebshilfe-Website war zum Abschluss, der nach der 8. Klasse geleistet werden muss, alles vertreten.

Emilia ist 14 und hat ein eigenes Hörspiel produziert. Auf die Idee kam sie durch ihre Wurzeln: "Meine Mama ist in Australien geboren und ich habe auch einen australischen Pass und war schon oft dort. Hörspiele höre ich schon immer gerne und da dachte ich, das kann man gut verbinden", erzählt Emilia Indriago. Die von ihr ausgedachte Geschichte dreht sich um ein Mädchen, das mit seiner Mutter nach Australien fliegt, um den Vater zu besuchen. Dieser arbeitet in einem Naturreservat, in dem auch Aborigines leben.

"Erst ist das Mädchen überhaupt nicht davon begeistert und langweilt sich in dem Naturcamp. Sie lernt dann aber ein Aborigine-Mädchen kennen und die beiden werden enge Freundinnen", erklärt Emilia. Gemeinsam erleben sie viele Abenteuer und müssen einen Dieb schnappen, der einen Aborigines-Schatz gestohlen hat. "Zwischendrin habe ich auch noch einige Informationen über Australien eingebaut", erzählt die Montessori-Schülerin.

Emilia Indriago hat für die Prüfung ein Hörspiel erfunden, das in einer spannenden Geschichte mit den australischen Ureinwohnern, den Aborigines, bekannt macht. Foto: Roland Huber



Für die Projekte hat jeder Schüler einen Mentor an seiner Seite, der bei der Verwirklichung der Ideen helfen soll. Emilia bekam große Hilfe von ihrem Stiefpapa. "Er hat mir viel bei der Technik geholfen und zu Hause im Büro ein kleines Tonstudio für mich gebaut", erzählt die 14-Jährige stolz.

Neben der praktischen Arbeit mussten die Schüler ihre Projekte dokumentieren und in schriftlicher Form darüber berichten. Dafür hatte man an die fünf Monate Zeit. "Alle Themen sind von den Schülern selbst gewählt, müssen aber von der Schule genehmigt werden. Meistens haben sie aber sehr gute Ideen, so dass jeder das Projekt machen kann, das er gerne möchte", erzählt Martina Fischer, pädagogische Mitarbeiterin in der Montessori-Schule Forchheim.

Hilfe für behinderten Freund

Eine ganz andere Idee für ihre Abschlussarbeit hatte Felicia Dietrich. "Der kleine Bruder von meiner besten Freundin hat Down Syndrom. Ich habe schon immer viel mit ihm gespielt, wollte aber auch in meinem Projekt was mit ihm machen", erzählt Felicia. Sie hat sich Freizeitaktivitäten für Kinder mit Down Syndrom überlegt und diese dann umgesetzt.

"Das Hauptprojekt war eigentlich das große Bild, das wir zusammen gemalt haben. Wir waren aber auch in Schloss Thurn und haben Cake-Pops gebacken", so die 15-Jährige. Nach der Schule überlegt Felicia eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin zu machen. "Am Anfang war es ein bisschen schwer mit ihm, weil er mich ja schon gut kannte." Doch am Ende hat auch sie ihr Projekt erfolgreich beendet und wird es am Samstag der Jury präsentieren.

Die Jury bekommt die schriftlichen Arbeiten der Schüler vorgelegt und schaut sich die Präsentationen der Projekte an. "Dabei wird schon genau darauf geachtet, ob die Berichterstattung vollständig ist und wie die Projekte umgesetzt wurden", erklärt Martina Fischer. Die Schüler werden danach mit Fragen gelöchert und bekommen einen Feedbacktext.

Der 15-jährige Tassilo Grünert hat seine ganze Aufmerksamkeit einem Handball-Turnier gewidmet, das er allein organisiert hat. "Mein Handballverein macht das Turnier jedes Jahr und mich hat mal interessiert, was da alles dahintersteckt", berichtet der Montessori-Schüler.

Mit seinem Trainer als Mentor hat Tassilo Mitte September ein zweitägiges Handball-Turnier auf die Beine gestellt, an dem 26 Mannschaften teilgenommen haben. "Das war schon sehr aufwendig. Ich musste Einladungen schreiben, Werbung für das Turnier machen und den Spielplan erstellen", erzählt Tassilo. Die Resonanz auf sein Projekt war durchweg positiv, so dass sich die Mühen für den 15-Jährigen auf jeden Fall gelohnt haben.

"Es war eine Herausforderung, aber sie wachsen daran, das sieht man", freut sich Martina Fischer. Nach ihrem Montessori-Abschluss machen die Schülerinnen und Schüler ihren Qualifizierten Hauptschulabschluss. "Darauf werden sie jetzt gezielt vorbereitet", so die pädagogische Mitarbeiterin.

