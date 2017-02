Sieben EGF-Schülerteams sind bei "Jugend forscht" dabei

Ehrenbürg-Gymnasium fährt zum Regionalentscheid nach Eggolsheim - vor 16 Minuten

FORCHHEIM - Sie tüfteln, entdecken und forschen: Die "Mini-Einsteins" des Ehrenbürg-Gymnasiums Forchheim, die mit ihren Projekten am Donnerstag und Freitag beim Regionalentscheid "Jugend forscht" in der Eggolsheimer Eggerbachhalle vertreten sind.

Manuel Möhrle und Richard Waldmann haben Möbel aus Papier gebaut - und hoffen damit, bei Jugend forscht in die nächste Runde zu kommen. © Roland Huber



Das Klassenzimmer im Erdgeschoss des Ehrenbürg-Gymnasiums gleicht einem Forschungslabor. Wasser zirkuliert in Glaskolben, Solarplatinen liefern Strom und in gläsernen Becherchen wird Seife angerührt.

Mittendrin hat Felix Amling ein Gestell aus Schrauben, Drähten und Stangen aufgebaut. Drei leere Apfelsaftflaschen scheinen darin zu schweben: "Ich mische gerne alkoholfreie Cocktails", sagt der Zwölfjährige. Doch einfach ein paar Schlucke Flüssigkeit aus zwei oder mehreren Flaschen in einen Cocktailshaker zu kippen, das ist nicht die Sache des Zwölfjährigen: Aus einem Chemiegestell aus dem Schullabor hat er eine "Cocktail-Mix-Maschine" gebaut. Ein Dosieraufsatz, wie man ihn aus dem Restaurant kennt, sorgt dafür, dass immer eine konstant gleiche Menge Flüssigkeit in den Cocktail gekippt wird. "Seit Beginn des Schuljahres habe ich das Programm ausgefeilt", erklärt der Zwölfjährige seine Apparatur souverän, einen Farbsensor habe er zusätzlich so programmiert, dass jede Farbe ein anderer Bedien-Code ist. Seinen beruflichen Werdegang hat der Mini-Wissenschaftler auch schon selbstsicher für sich festgezurrt: "Ich werde Regisseur".

Satelliten ins All

Auch für den 16-jährigen Samuel Renn steht sein Berufsziel bereits fest: "Ich mach mal was mit EDV, definitiv", so der 16-Jährige. "Simulation von Breakthroug-Starshot" heißt Samuels Projekt, mit dem er bei "Jugend forscht" antritt. Wie es funktionieren kann, Satelliten mit Laser-Antrieb ins All zu schießen, dafür hat Samuel eine Java-Simulation programmiert.

Thomas Kaltenbrunner und sein Kollege Thomas Schmitt sind die Pädagogen, die das achtköpfige "Jugend-forscht-Team" am Ehrenbürg-Gymnasium unterstützen, Tipps und Anleitungen geben und bei der Materialbeschaffung helfen. Doch die EGF-Gymnasiasten sind nicht die einzigen Schüler aus dem Landkreis, die in Eggolsheim auf dem Siegertreppchen stehen wollen: Das Gymnasium Ebermannstadt tritt mit 15 Schülern an, die Realschule Forchheim mit zwei Schülern und aus der Grundschule Eggolsheim nimmt ein Nachwuchs-Wissenschaftler an dem Wettbewerb teil.

Wer sich selbst ein Bild der Forschungsarbeiten machen möchte: Am Donnerstag, 16., und am Freitag, 17. Februar, werden die Arbeiten in der Eggolsheimer Eggerbachhalle gezeigt und auch prämiert. Geöffnet ist an beiden Tagen ab 15 Uhr.

BIRGIT HERRNLEBEN

