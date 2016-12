Silvester: Mehr Polizei im Einsatz

FORCHHEIM - Die Nacht auf den 1. Januar 2016 verlief in Forchheim vergleichsweise ruhig. Sexuelle Übergriffe wurden bei der Polizei nicht gemeldet. Die Vorfälle in Köln zur selben Zeit sind der Grund, warum sich trotzdem im Landkreis Forchheim im Vergleich zum vergangenen Silvester einiges geändert hat.

Unbeschwert ins Neue Jahr feiern (im Bild der Paradeplatz 2014): In diesem Jahr denken viele an die Vorfälle in Köln zurück. © Roland Huber



„Wir werden in der Silvesternacht die Polizeipräsenz in ganz Oberfranken deutlich verstärken“, sagt Jürgen Stadter vom Polizeipräsidium Oberfranken. 100 Beamte mehr sind im Einsatz. Wo genau, das soll aus einsatztaktischen Gründen nicht genannt werden. Aber: „Wir haben keine Ansatzpunkte, dass eine erhöhte Gefahr besteht“, betont der Polizeisprecher. Das bezieht sich sowohl auf die massenweisen sexuellen Übergriffe in Köln und anderen Städten an Silvester 2015, aber auch auf das Attentat kurz vor Weihnachten in Berlin.

Extra-Besprechungen mit den Sicherheitsbehörden der Gemeinde hat es deswegen nicht gegeben, man sei im ständigen Austausch, sagt Jürgen Stadter.

Keine Rakete am Rathaus

Allgemein gilt der Sicherheitshinweis: In der Nähe von Kirchen, Kinder- und Pflegeheimen, Kliniken und Fachwerkhäusern darf keine Rakete, kein Böller entzündet werden. In Forchheim ganz explizit verboten ist es deshalb, am Rathausplatz Feuerwerkskörper abzubrennen, darauf weisen auch Schilder hin. Auf dem Paradeplatz ist es dagegen erlaubt.

In der Nacht zum 1. Januar 2016 hatten es die Beamten der PI Forchheim insgesamt mit 32 größeren Einsätzen und Sachbearbeitungen zu tun. Die Delikte sind bunt gemischt. Zu den typischen Kneipen-Schlägereien musste die Polizei ausrücken, manchen waren die Nachbarn zu laut, Betrunkene fuhren Auto, in Dormitz brannte es, in Hausen leistete jemand Widerstand gegen die Polizei, Sachen wurden mutwillig beschädigt . . .

Nur ein Delikt fehlt in der Statistik: Frauen wurden nicht begrapscht oder sonst wie sexuell belästigt — jedenfalls haben sie es nicht bei der Polizei gemeldet. Und genau das sollten Betroffene aber tun, sagt Jürgen Stadter, „möglichst schnell die Polizei anrufen, das erhöht die Wahrscheinlichkeit den Täter zu fassen deutlich“. Für den Ernstfall rät der Polizeisprecher: „Sollte Sie jemand bedrängen, dann sprechen Sie denjenigen laut und deutlich an, dass Sie das nicht wollen.“ Zu den Tipps der Polizei zählt auch: Hilfe rufen, andere darauf aufmerksam machen und bitten, ihnen zu helfen. Sich den Täter, wenn möglich, gut einprägen, um ihn bei der Polizei gut beschreiben zu können. Und die 110 wählen.

Das Jahr 2016 insgesamt gesehen haben drei Frauen im Bereich der PI Forchheim Anzeige erstattet, weil sie unter anderem auf dem Annafest von ausländisch aussehenden Männern begrapscht wurden. Bei einem Fall war ein Asylbewerber ein Tatverdächtiger. Ende Mai allerdings konnte ein Zeuge Schlimmes verhindern: Ein 26-jähriger Asylbewerber aus Mittelfranken hatte versucht eine 17-Jährige in der Nähe des Kersbacher Bahnhofs zu vergewaltigen. Der Täter ergriff die Flucht, konnte aber später gefasst werden.

