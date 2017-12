Silvester: Polizei warnt vor krachender Lebensgefahr

Wie sich gefährliche Böller erkennen und Verletzungen vermeiden lassen - 27.12.2017 06:00 Uhr

FORCHHEIM - Silvesterböller beschädigen jedes Jahr erneut Sachgegenstände. Viel schlimmer: Menschen werden regelmäßig verletzt. Doch Unfälle lassen sich recht einfach vermeiden. Darauf verweist die Polizei.

Schwere Verletzungen können Silvesterkracher anrichten, wie dieser Versuch mit einer Schweinepfote zeigt. Foto: dpa



Sogenannte Kleinfeuerwerke (pyrotechnische Gegenstände der Klasse II), wie Raketen, Böller, Luftheuler und Fontänen dürfen ausschließlich im Zeitraum vom 28. bis 31. Dezember und nur an Erwachsene verkauft werden. Ein Abbrennen dieser Kleinfeuerwerke ist nur an Silvester und am Neujahrstag erlaubt, nicht aber von Minderjährigen und nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen.

Wer noch keine 18 Jahre alt ist, muss sich auf Kleinstfeuerwerke wie Wunderkerzen, Knallerbsen und Partyartikel beschränken. Diese Gegenstände dürfen auch an jüngere Personen ausgegeben und ganzjährig gezündet werden, heißt es in der Mitteilung der Polizei Oberfranken.

Brandgefährliche Kracher

Insbesondere die Sicherheitsrisiken von Feuerwerkskörpern aus Osteuropa, wie Tschechien oder Polen, werden von vielen Käufern verkannt. Nicht selten kommt es beim Abfeuern dieser Kracher zu erheblichen Verletzungen. Art, Menge und Energie des Schwarzpulvers sowie die Tauglichkeit der Zünder entsprechen häufig nicht den deutschen Sicherheitsbestimmungen.

Zeichen kann Leben retten

Deshalb stellt die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) diesen illegalen Krachern in der Regel keine Zulassung aus, da sie im wahrsten Sinne des Wortes "brandgefährlich" sind.

Während in Deutschland alle im Handel erhältlichen pyrotechnischen Artikel mit einem Zulassungszeichen (CE-Zeichen) versehen sind, fehlt meistens bei eingeführten Silvesterkrachern entweder eine derartige Zulassung oder die Prüfzeichen sind gefälscht.

Strafe droht

Wer solche Feuerwerkskörper nach Deutschland einführt, macht sich zudem nach dem Sprengstoffgesetz strafbar. Die Polizei achtet deshalb verstärkt bei Kontrollen auf derartige Feuerwerkskörper aus dem Ausland. In diesem Jahr zogen oberfränkische Polizisten bereits über 2000 Stück der hochgefährlichen Kracher aus dem Verkehr.

Fans der Pyrotechnik sollten deshalb nur die in Deutschland angebotenen Produkte kaufen, die neben einem CE- auch mit einem BAM-Kennzeichen versehen sind. Diese Feuerwerkskörper sind auf Sicherheit geprüft und stellen daher bei sachgemäßer Verwendung keine Gefahr dar.

Um gesund in das neue Jahr zu starten, rät die oberfränkische Polizei deshalb zu einem umsichtigen Umgang mit Feuerkörpern. Folgende Punkte sollten beachtet werden: