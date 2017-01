Silvesternacht blieb im Landkreis Forchheim relativ ruhig

FORCHHEIM/EBERMANNSTADT - Aus polizeilicher Sicht ist die Silvesternacht im Landkreis relativ ruhig geblieben. Das bestätigten Beamte der Polizeiinspektionen Forchheim und Ebermannstadt.

Böller © NN



In Forchheim beschäftigte die Polizei vor allem der Scheunenbrand in Drosendorf. Darüber hinaus mussten die Beamten jedoch zu keinen weiteren ungewöhnlichen Einsätzen ausrücken.

Auch im Gebiet der Polizei Ebermannstadt blieb es relativ ruhig. An dieser Einschätzung ändern auch zwei Einsätze nichts, zu denen die Beamten im Laufe der Nacht gerufen wurden. Der erste ereignete sich in Ebermannstadt. Dort war beim Silvesterfeuerwerk eine Feuerwerksbatterie nach dem Anzünden umgekippt, so dass das Feuerwerk über die Straße abgefeuert wurde. Einer der Schüsse verletzte einen 16-Jährigen an der Hand. Gegen den Verantwortlichen werden nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung geführt.

Ein zweiter Einsatz war in Pretzfeld nötig. Dort kam es nach Böllerwürfen gegen 1.45 Uhr im Bereich der Trattstraße zu einem Streit zwischen einem 19-Jährigen und einer vierköpfigen Jugendgruppe. Nachdem Worte offensichtlich nichts mehr halfen, wurde der junge Mann von einem der Gegenüber geschlagen. Laut Polizei erlitt er dadurch eine Gesichtsverletzung. Eine weitere Person aus der gleichen Gruppe beschädigte außerdem einen dortigen Kaugummiautomaten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Die Polizei bittet unter der (0 91 94) 73 88-0 um Hinweise auf die Täter.