Sind Bilder im Königsbad bald komplett verboten?

Interview mit Walter Mirschberger von der Stadt Forchheim - vor 51 Minuten

FORCHHEIM - Ein Bild mit Freunden am Beckenrand machen oder die spielende Tochter im Kinderbecken fotografieren — das ist nicht mehr so einfach möglich. Einige Schwimmbäder führen diesen Sommer ein strenges Fotografierverbot ein. Was man im Königsbad noch darf und was nicht, haben wir Walter Mirschberger gefragt. Er ist in der Stadtverwaltung zuständig für das Königsbad.

Fochheims Walter Bad-Chef Walter Mirschberger. © Edgar Pfrogner



Herr Mirschberger, gilt das Fotografierverbot auch im Königsbad?

Walter Mirschberger: Im Königsbad gibt es noch kein explizites Verbot, nur in der Sauna sind Handys und das Fotografieren untersagt. Das Recht am eigenen Bild verbietet aber schon, Personen ungewollt zu fotografieren. Unsere Aufsicht versucht solche Fotos zu verhindern, wir können aber natürlich nicht alles und jeden überprüfen. Die Regelung im Königsbad ist nicht so streng wie ein generelles Fotografierverbot. Wenn eine Mutter beispielsweise ihr Kind beim Sprung vom Turm fotografieren möchte, dann ist das in Ordnung. Bei unsachgemäßem Gebrauch, also zum Beispiel wenn sich jemand auffällig verhält und fremde Leute fotografiert, schreiten wir aber ein.

Gab es im Königsbad schon Probleme damit, dass jemand ungewollt fotografiert wurde?

Mirschberger: Hin und wieder gab es im Königsbad vereinzelte Fälle, in denen jemand ungewollt fotografiert wurde. Die Betroffenen haben sich dann an den Schwimmmeister gewendet. In solchen Fällen geht eine Aufsicht auf den Fotografen zu und wenn ungewollte Bilder von anderen Personen auf dem Handy gefunden werden, müssen sie sofort gelöscht werden.

Sollte ein generelles Fotografierverbot für das Königsbad eingeführt werden?

Mirschberger: So ein Verbot ist immer ein Spagat — wo beginne ich, wo höre ich auf? Ich verstehe, dass der Besucher, gerade im Schwimmbad, nicht ungefragt fotografiert werden möchte. Auch der Betriebsleiter des Königsbades hat beobachtet, dass Menschen sensibler auf ungewollte Bilder reagieren, seit fast jeder Fotohandys benutzt. Selbst bei einem Fotografierverbot hätten wir aber nicht die Möglichkeit, die Einhaltung komplett zu überwachen. Auch wenn Kontrollgänge unternommen werden, scheitert so ein Verbot einfach an der Großflächigkeit und den Besucherzahlen des Königsbads.

Interview: Kristina Gössler