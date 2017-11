Drei Stunden lang zeigte das private Musikinstitut git.art.M. im Pfarrsaal von Verklärung Christi, wozu seine Schüler als Solisten und in Ensembles in der Lage sind. Naturgemäß dominierten die Gitarren, daneben waren ein melodischer Marimbaphonspieler, ein treffsicherer Schlagzeuger, eine feinfühlige Harfenistin und etliche quirlige Querflötistinnen zu hören. Zuletzt erschütterte die Band "Panzertape" mit teuflisch gutem Punkrock die heiligen Hallen.

Auch in unseren Breitengraden ist der Winter eine lebensfeindliche Zeit für Tiere, die in freier Wildbahn leben. Neben der Kälte ist es vor allem das geringe Angebot an Nahrung, das Wildtieren zu schaffen macht. Doch fürs Überleben gibt es Tricks. Ein Blick in den Wildpark Hundshaupten.