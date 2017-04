Sinnsuche auf der Bühne des Jungen Theaters Forchheim

Mitreßend: Ensemble "theater NEUN" interpretierte Stück von Thornton Wilder - 11.04.2017 10:51 Uhr

FORCHHEIM - Im ausverkauften Jungen Theater wagte sich das Ensemble "theater NEUN" an Thornton Wilders preisgekröntes Bühnenstück "Unsere Stadt". Die jungen Schauspieler erzählten zwölf Jahre im Leben der Bewohner und meditieren zugleich über den Sinn des Lebens.

Eine große darstellerische Leistung lieferten die jungen Schauspieler vor ausverkauftem Haus in Forchheim. Foto: Udo Güldner



Irgendwie kommt man sich als Zuschauer wie Phil Connors vor, der in „Und täglich grüßt das Murmeltier“ aufwacht und ein und denselben Tag immer und immer wieder erlebt. Erst kommt der Brötchenjunge (Kai Hulwa), dann wird gefrühstückt, danach geht es zur Schule, die Erwachsenen arbeiten, dann wird wieder gegessen. Zuletzt bleibt etwas freie Zeit für Gedanken und Gefühle.

Aus der fiktiven Kleinstadt Grover‘s Corner in New Hampshire hat Regisseur Jürgen „Jott“ Gutschmann kurzerhand ein Waldeck gemacht – der oberfränkischen Kulisse aber auch gleich die Koordinaten Forchheims und dessen Kellerberg zugestanden. Da kann „Unsere Stadt“ noch so klein sein, die großen Emotionen finden sich auch hier. Etwa eine zarte Liebelei der beiden Nachbarskinder Emeli Weber (Caro Wald) und Georg Gips (Daniel Eckert), die sich in Zeiten ohne Skype auf das Dosentelefon verlassen mussten. Weil das erstaunlicherweise kabellos betrieben wurde, konnten die Zuschauer, wie auch Georgs Schwester Rebecca (Laura Grimm), auf der unsicheren Leitung mithören.

Doch selbst kleine Kinder werden erwachsen, und wir sehen Georg (Felicitas Kunwald) und Emeli (Tizia Denzler) wieder, die es nicht ertragen haben, älter geworden zu sein. Wären sie doch ewig blinde, unwissende und deshalb glückliche Kinder geblieben. Die zweigeteilte Bühne, an deren beiden Seiten Julia Gips (Clarissa Deinlein) und Beate Weber (Paula Deinlein) selbst in Kleidung und Frisur parallel vor sich hinleben, verstärkte den Effekt und erinnert an Gottfried Kellers „Romeo und Julia auf dem Dorfe“.

Nichts soll den Augen der Zuschauer verborgen bleiben, auch nicht der Umbau der Bühne. Niemand soll sich der Illusion hingeben, keiner soll unterhalten werden. Weshalb es zwar kaum Kostüme, Kulissen und Requisiten gibt, dafür aber eine Spielleiterin (Luna Völker), die das Geschehen kommentiert und das Publikum nach und nach zu Mitbewohnern Waldecks werden lässt. Die handelnden Personen tun, was ihre Funktion im Getriebe ist: Der Redakteur Weber (Helena Rödel) kümmert sich um den Stadtanzeiger, der Arzt Dr. Gips (Noel Kramer) sorgt sich um die Kranken, und der Wachtmeister Bernd (Elias Schmitt) patrouilliert.

Nach eineinhalb Stunden ist dank des intensiven Kammerspiels aus „Unserer Stadt“ unsere Stadt geworden. Einerseits ist das eine große darstellerische Leistung des „theater NEUN“, anderereits eine deprimierende Vorstellung.

Udo Güldner