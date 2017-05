Sintflutartiger Regen überflutet Thuisbrunn

Wasser stand zum Teil 30 Zentimeter hoch - Viele Keller sind vollgelaufen - vor 1 Stunde

THUISBRUNN - Starker Regen hat am Donnerstag Teile von Thuisbrunn unter Wasser gesetzt. Die Feuerwehr Thuisbrunn hatte alle Hände voll zu tun.

Die Feuerwehr Thuisbrunn war am Donnerstagabend in Thuisbrunn wegen des sintflutartigen Regens im Dauereinsatz. © Feuerwehr Thuisbrunn



Am späten Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Thuisbrunn zu einer überschwemmten Straße in die Dorfmitte von Hohenschwärz alarmiert. Hier stand die Straße 20 Zentimeter unter Wasser. Noch während der Aufräumarbeiten wurde die Feuerwehr zum nächsten Einsatz alarmiert. Es ging in den Ortskern von Thuisbrunn.

Viele Keller unter Wasser

Hier waren mehrere Straßen, sowie auch die Hauptstraße bis zu 30 Zentimeter hoch überschwemmt. Durch die sintflutartigen und starken Regenfälle wurden auch zahlreiche Keller überflutet.

Insgesamt war die Feuerwehr an acht Einsatzstellen aktiv. Mit der Schmutzwasserpumpe und den zahlreichen Einsatzkräften konnten alle Probleme zügig abgearbeitet werden, schreibt die Feuerwehr Thuisbrunn. Der Einsatz dauerte insgesamt etwa vier Stunden.

Sonst blieb es auf den Straßen im Einsatzgebiet der Polizeiinspektion Ebermannstadt trotz des Unwetters weitgehend ruhig. Wie die Polizei mitteilt, drohte am Donnerstagabend ein Graben neben der Straße bei Pretzfeld, Abzweigung Hagenbach, überzulaufen. Da der Regen rechtzeitig aufhörte, floss das Wasser wieder ab. Geröll und Schmutz hatte der Regen auf die Straße zwischen Ebermannstadt und Pretzfeld auf Höhe der Keller geschwemmt. Die Straßenbahnmeisterei beseitigte am Freitagmorgen den Dreck.

