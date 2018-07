Skat-Bayernpokal in Forchheimer Jahnhalle ausgetragen

FORCHHEIM - In Bayern wird sicherlich mehr Schafkopf als Skat gespielt. Dennoch gibt es einen Skat-Bayernpokal. Er wurde diesmal in der Jahnhalle in Forchheim ausgetragen. Obwohl nur mit geringen Fachkenntnissen ausgerüstet, durfte die Reporterin bei der ersten Serie mit 48 Pflichtspielen kiebitzen.

Die Mischung macht‘s und Aufmerksamkeit trägt auch noch viel dazu bei, dass sich das Blatt beim Skat nicht wendet und der Teilnehmer an der Runde am Ende zufrieden auf den Tisch haut. © Foto: Pauline Lindner



Die erste Überraschung gab es schon beim Öffnen der Tür: Es wird in Vierergruppen gespielt. Das ist der Wettbewerbsform geschuldet, klärten gleich Ulrich Rönz, der Präsident des Bayerischen Skatverbands und Spielleiterin Marion Schindhelm, auf. "Skat wird wirklich nur von drei Spielern gespielt; der vierte am Tisch ist der Geber, der die Karten austeilt und bei diesem Spiel dann aussetzt."

Ein Blick auf die benutzten Spielkarten bot die nächste Überraschung: Die Kartenfarbe Blatt ist ein grünes Blatt wie bei den gängigen Schafkopfkarten und Karo ist in einem ganz hellen Rot gedruckt, aber Pik ist schwarz und ähnelt damit gar nicht dem altdeutschen Eichel, der in beiden Spielen höchsten Trumpffarbe.

"Seit 1990 verwendet man ein Mischblatt", erklärt ein Spieler mit deutlich alemannischem Spracheinschlag. "Im Osten verwendete man bis dorthin das altdeutsche Blatt, im Westen das französische Blatt." Das heutige Turnierblatt darf man damit zu den ersten Errungenschaften der Wiedervereinigung rechnen.

Die Altersspanne der Teilnehmer ist groß und auch die Anzahl der weiblichen Spieler. Die jüngsten Kartler beim Turnier sind vier Bambinis: Kinder im Alter zwischen acht und zehn Jahren und die Gruppe der Schüler bis zu 14 Jahren. Die ältesten im Saal dürften die 80 gut überschritten haben. Das ist für Marion Schindhelm nichts Ungewöhnliches: "Skat ist ein hervorragendes Gehirntraining."

Ein Wettbewerbsteilnehmer übernahm schließlich für die Berichterstatterin die Rolle des Dolmetschers zwischen Schafkopfjargon und Skatsprache. "Ein Skatspiel verläuft fast wie ein Wenz, hier wie dort sind nur die Buben Trumpf". Gut, Ober entspricht dem Kartenwert Dame und die Reporterin registriert, dass die vermeintlich vielen Trümpfe im Blatt des Dolmetschers ihm kaum einen Stich einbringen werden. "Aha, die Damen sind beim Skat nichts wert", entschlüpft es der Schreiberin — zur scheinbaren Entrüstung der zwei Frauen in dieser Viererspielgruppe. "Wenn ich das gesagt hätte . . .", kommentiert der eine Mann den offensichtlichen Fauxpas.

Deutsche Meisterin mit dabei

Vieles ist gleich bei Skat und Schafkopf, trägt nur andere Namen: Was beim einen der Bettel ist, heißt beim anderen Null und bei beiden darf der Spieler keinen einzigen Stich machen. Der große Unterschied ist aber das Reizen, bevor die erste Karte auf den Tisch gelegt wird.

Karin Warkentin aus Langensendelbach, deutsche Skatmeisterin im Einzel 2015, versucht der Berichterstatterin das System nahezubringen. Das sind ein bisschen viel Regeln und Begriffe auf einmal für den Gast.

Eines hat die Beobachterin aber mit Sicherheit verstanden: Um gut zu reizen, muss man nicht einfach wagemutig sein oder auf sein Glück vertrauen. Es steckt eine gute Portion strategisches Denken und Wahrscheinlichkeitsrechnung dahinter. Denn der Spieler, der erhöht, muss nicht ansagen, welche Spielform er wählen will. So wird einer immer höher gehen, der in seinem Blatt sechs sichere Trümpfe hat, aber auch der, bei dem es so grottenschlecht ausschaut, dass er bestimmt keinen Stich macht. Selbst wenn er seine Karten dazu offen auf den Tisch legt. Schafft er das, hat er Null ouvert und eine der höchsten Punktzahlen respektive Geldsummen erreicht.

Ein gutes Gedächtnis hilft. Wie das eines Mitglieds beim Nürnberger Skatclub Keinohrbuben, einer von 16 aus dem Verein, die zum Turnier ihrer Kollegen der Forchheimer Forellen gekommen sind. Er listet mehrere Spielverläufe auf, Karte für Karte, wie sie gefallen sind.

Wenn die Reporterin es richtig verstanden hat, hat er auch zu diesem Turnierzeitpunkt einen der höchsten Punktestände. Fazit: Skat spielen kann ich bestimmt noch nicht, aber die Faszination dieses Spiels habe ich unmittelbar erlebt. Was nicht ist, kann ja noch werden.

PAULINE LINDNER