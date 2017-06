Am Rathausplatz trafen sich am Donnerstag mehrere Hunderte Gläubige zur Fronleichnamsprozession. Der Zug, zu dem die Pfarrei Sankt Martin eingeladen hatte, schlängelte sich durch die Innenstadt. An drei festlich geschmückten Außenaltären legten die Christen einen Halt ein.

Auf dem Gelände des alten Brauhauses entsteht am Marktplatz in Forchheim moderne Wohnbebauung. Bis zum Jahresende 2017 soll das Objekt mit Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen fertig sein.

Frühling, Sommer, Fränkische: In der warmen Jahreszeit zeigt sich die Natur im Landkreis Forchheim von ihrer schönsten Seite. Immer wieder schicken uns NN-Leser tolle Schnappschüsse ihrer Entdeckungen - von allem, was bei uns in der Region kreucht, fleucht und blüht. Wir haben sie in unserer Bildergalerie zusammengestellt.