So feiert Lützelsdorf seine Kirchweih

Am Samstag Start mit Baumaufstellen - vor 25 Minuten

LÜTZELSDORF - Dieses Wochenende wird im Pretzfelder Ortsteil Lützelsdorf gefeiert, den teils niedrigen Temperaturen zum Trotz.

Die beiden Herren, die sich ein Schnäpschen gönnen, sind der Zweite Bürgermeister Walter Metzner und der Dritte, Gerhard Kraft, der aus Lützelsdorf kommt. © Stefan Braun



Die Kirchweih in Lützelsdorf begann mit dem Aufstellen des Kirchweihbaumes, zu dem alle drei Pretzfelder Bürgermeister gekommen waren. Es folgte ein Karpfenessen, ehe Alleinunterhalter „Micha“ zum Tanz bat. Am Sonntag ging es nach dem Festgottesdienst mit einem Frühschoppen und den Wannbacher Musikanten weiter. Am Nachmittag spielte der Musikverein Pretzfeld.

Am Montag endet die Kirchweih mit einem Krenfleischessen ab 17 Uhr, musikalisch begleitet von dem „Duo Generation“. Aufgrund der doch etwas kühlen Witterung blieben viele Bänke vor dem Zelt leer, dafür war es innen umso voller.