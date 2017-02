So war das Faschings-Wochenende der Superlative

FORCHHEIM - Am Wochenende haben die Faschingsnarren die Region Forchheim in ein kunterbuntes Gute-Laune-Land verwandelt: Die großen Umzüge in Heroldsbach, Gößweinstein, Forchheim und Ebermannstadt gingen über die Bühne.

Am Wochenende war faschingstechnisch in der Region so einiges geboten. © Marquard Och



Forchheim

Die grauen Wolken hatten sich bei so viel Fröhlichkeit schnell verzogen: Der einzige Regen, der auf die Faschingsverrückten in der Forchheimer Innenstadt niederprasselte, bestand aus kunterbunten Bonbons und Konfetti. 700 Teilnehmer, 43 Wagen, jede Menge gute Laune: Hier kommen die schönsten Bilder vom Umzug.

Ebermannstadt

Cowboys, Indianer, Wikinger: Der Faschingszug durch Ebermannstadt hatte wieder allerlei bunte Kostüme zu bieten. Zahlreiche Narren ließen sich den Spaß am Sonntag natürlich nicht entgehen. Mit 15 Gruppen ist der Faschingsumzug des Ebser Elferrats gegenüber dem Vorjahr erneut "geschrumpft", jedoch säumte mehr närrisches Volk als im vergangenen Jahr die Straßen.

Gößweinstein

Was für ein Erfolg! Am Sonntag zogen die Narren durch Gößweinstein - beim größten Faschingsumzug in der Fränkischen Schweiz. 49 Gruppen und etwa 1400 Narren sorgten für allerlei Jubel und Frohsinns-Trubel in den Straßen.

Heroldsbach

Vom Damenbalett im Clownskostüm bis hin zum Zwerg mit Sonnenbrille waren auf dem Heroldsbacher Faschingsumzug allerlei närrische Kostüme zu bestaunen.

