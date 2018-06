Söder lobt in Heroldsbach die EU-Flüchtlingsbeschlüsse

Der bayerische Ministerpräsident war zu Gast beim Bezirksparteitag der CSU - vor 1 Stunde

HEROLDSBACH - Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich sich die Ehre gegeben und war zu Gast beim CSU-Bezirksparteitag in der Hirtenbachhalle zu Heroldsbach.

Ministerpräsident Markus Söder war auf dem CSU-Bezirksparteitag in Heroldsbach zu Gast und ging in seiner Rede auch auf die EU-Beschlüsse zur Flüchtlingspolitik ein. Foto: Roland G. Huber



Nach der üblichen Begrüßungszeremonie und dem Bericht vom CSU Bezirksvorsitzenden Hans-Peter Friedrich kam Markus Söder in seiner Rede gleich auf jenes Thema zu sprechen, das derzeit gleichsam alle bewegt — der Asylstreit zwischen den Unionsparteien. Denn da kommen jetzt doch verhalten-freundliche Töne aus der CSU.

Söder hat die EU-Beschlüsse zur Flüchtlingspolitik begrüßt, sieht aber weiter Bedarf an nationalen Maßnahmen. "Natürlich ist das, was in Brüssel erreicht wurde, mehr als ursprünglich gedacht", so Söder vor dem CSU-Bezirksparteitag in Oberfranken am Samstag in Heroldsbach (Landkreis Forchheim). Die Ergebnisse gingen in die richtige Richtung. Ohne den Druck der CSU und des Freistaats wären die Gipfelbeschlüsse jedoch nicht

zustande gekommen, sagte Söder. "Bayern hat da sehr viel bewegt." An anderer Stelle seiner Rede meinte der Ministerpräsident, der Gipfel wäre anders ausgegangen, hätte die CSU beim Asylthema nicht immer wieder Druck gemacht. Zugleich betonte Söder, dass die Brüsseler Ergebnisse nationale Maßnahmen vorsähen.