Mit einem ökumenischen Gottesdienst sowie einem Trödelmarkt fand am Samstag eine Tiersegnung im Tierheim Forchheim statt. Und auch für die jungen Gäste war mit Basteleien und Airbrush Tattoos ein passendes Rahmenprogramm geboten.

Auch am Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim erklomm am Freitag Schüler um Schüler das Podest, nahm sein Zeugnis entgegen und strahlte in den Saal. Die stolzen Eltern und Lehrer freute sich mit den Absolventen.