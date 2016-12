Sofortmaßnahmen auf Forchheimer Weihnachtsmarkt

Nach Berlin mehr Sicherheitskräfte - Schweigeminute abgehalten - 20.12.2016 18:30 Uhr

FORCHHEIM - Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin sortieren sich Kommunen und Sicherheitskräfte und rüsten auf, sagt ein Polizeisprecher. Von der Stadt heißt es: Der Forchheimer Weihnachtsmarkt bleibt weiterhin geöffnet. Um 18 Uhr wurde am Dienstag eine Schweigeminute abgehalten.

Sofortmaßnahmen nach dem Anschlag in Berlin: Auf dem Forchheimer Weihnachtsmarkt wacht Sicherheitspersonal an den Eingängen. © Beke Maisch



"Natürlich wird die Sicherheitslage in ganz Deutschland und auch Oberfranken erhöht", sagt Alexander Czech, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken, die nach dem Anschlag in Berlin die Auskunftsstelle für alle Fragen an die Polizei ist. "Wichtig ist jedoch: Es handelt sich um eine so genannte abstrakte Gefahr, uns liegen keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdungssituation für Oberfranken vor", sagt er weiter. Eine einhundertprozentige Sicherheit gebe es nirgends und zu keiner Zeit, so Czech, allerdings betont er, dass "die oberfränkischen Kräfte gut aufgestellt und gut vernetzt" sind.

Alles gut im Blick: Dazu rät die Polizei nach dem Anschlag von Berlin auch auf dem Forchheimer Weihnachtsmarkt. © Martin Regner



Die Erkenntnisse, die Polizei aus dem Fall in Berlin ziehen kann, werden in die Lagebeurteilung einfließen und entsprechend umgesetzt. Es würden nun Kollegen aus Oberfranken "zusammengezogen und vorbereitet sowie von der Bereitschaftspolizei unterstützt". An die Besucher des Forchheimer Weihnachtsmarktes oder anderer Veranstaltungen in der Region appelliert der Polizeisprecher: "Lassen Sie sich nicht verängstigen, denn genau das verfolgen solche Täter. Bleiben Sie wachsam und teilen Sie verdächtige Wahrnehmungen sofort der Polizei mit." Mit wie vielen Kräften oder zu welchen Uhrzeiten die Präsenz der Polizei verstärkt wird, kann Czech derzeit noch nicht konkretisieren.

Am Vormittag hat sich Ordnungsamt-Chef Klaus Backer mit Vertretern der hiesigen Polizei getroffen und sich besprochen. Vorerst heißt es von Seiten der Stadt jedenfalls: "Mit Sicherheit wird der Weihnachtsmarkt weiterlaufen", sagt Britta Kaiser, Sprecherin der Stadt.

„Wir tragen den Ereignissen von Berlin Rechnung und auch dem, was wir vom Annafest gelernt haben. Wir setzen ein sichtbares Signal, zeigen Polizeipräsenz – es geht um gefühlte Sicherheit“, sagt er. „Bei uns bleibt es unverändert, der Markt in Forchheim wird nicht direkt beeinflusst von den Geschehnissen. Wir sehen unser Sicherheitskonzept zwar grundsätzlich unabhängig von den Vorfällen in der Bundeshauptstadt, werden aber auf jeden Fall zur allgemeinen Beruhigung der Besucher unseres Weihnachtsmarktes verschiedene Sofortmaßnahmen ergreifen.“

Neben der verstärkten Anwesenheit des und (Taschen-) Kontrollen durch einen Sicherheitsdienst, wird die Stadt „an den Hauptzufahrten zum Weihnachtsmarkt, das heißt in der Sattlertorstraße und in der Bamberger Straße mit Hilfe der Feuerwehr zu den Hauptzeiten des Marktes Sperren einrichten, die verhindern werden, dass Großfahrzeuge auf den Rathausplatz gelangen können“, berichtet Backer. Außerdem bittet er die Besucher, wie beim Annafest, keine größeren Taschen oder Rucksäcke mit auf das Areal zu bringen.

Um 18 Uhr hat die Musikschule Forchheim ihr Programm unterbrochen, Glühwein- und Essensverkauf wurden eingestellt, die Lichter zum Teil gelöscht. Der Grund: Forchheim beteiligte sich an der Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des Anschlags in Berlin. Moderator Christopher Fleith sprach vorher einige Worte und erklärte, dass die Stadt alles unternehme, damit sich die Markt-Besucher sicher fühlen können. Oberbürgermeister Uwe Kirschstein nahm an der Schweigeminute nicht teil und konnte auch keinen Vertreter schicken: Zeitgleich fand die Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke statt.

Hier ein Video von der Schweigeminute in Forchheim

Dieser Artikel wurde um 18.30 Uhr aktualisiert.

Andrea Munkert/bma