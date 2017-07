"Sommernacht im Königsbad": Romantische Atmosphäre

Die Benefizaktion der Forchheimer brachte rund 300 Euro ein - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Romantische Atmosphäre bei der "Sommernacht im Königsbad" Trotz Wolken und Wind kamen hunderte Besucher zur Veranstaltung nach Forchheim. Sie wurden mit einer Bühnenshow, Kerzenlicht und kulinarischen Köstlichkeiten belohnt.

Ein Lichtspektakel: Vor dieser Kulisse feierten die Forchheimer am Samstag ihre "Sommernacht im Königsbad" © Udo Güldner

Ein Lichtspektakel: Vor dieser Kulisse feierten die Forchheimer am Samstag ihre "Sommernacht im Königsbad"

Mehr als 500 Besucher hatten trotz kühler Witterung eine wunderbare "Sommernacht im Königsbad". Dafür sorgten die "Swingaraiders Bigband" mit ihrer Sängerin Nathalie Grün, kulinarische Köstlichkeiten aus Franken und vom Mittelmeer sowie eine Benefizaktion zugunsten des Projektes "Crossover" im Stadtteil Buckenhofen.

Die durch Spenden brennenden Schwimmkerzen trieben rund 300 Euro ans Ufer der heilpädagogischen Kinder- und Jugend-Wohngruppe.

Bilderstrecke zum Thema

Big Band, bunte Lichter, leckere Speisen und Kerzenschein im Wasser: Die "Sommernacht im Königsbad" hatte am Samstag in Forchheim einiges zu bieten. Dabei kam auch noch eine große Summe an Spenden für den guten Zweck zusammen. Ein Abend voller Atmosphäre.