Sommernacht in Forchheim: Spendenfreude war gering

FORCHHEIM - Mehr als 500 Besucher hatten trotz kühler Witterung eine wunderbare "Sommernacht im Königsbad". Dafür sorgten die "Swingaraiders Bigband" mit ihrer Sängerin Nathalie Grün, kulinarische Köstlichkeiten aus Franken und vom Mittelmeer sowie eine Benefizaktion.

Die Swingaraiders Bigband versuchte in der wolkenverhangenen und daher mondlosen Sommernacht mit der "Moonlight Serenade" für Stimmung zu sorgen. © Udo Güldner



Vom Mond war weit und breit nichts zu sehen. Viel zu viele Wolken. Und doch erklang die „Moonlight Serenade“. Vielleicht wollte die Swingaraiders Bigband unter ihrem Leader Christian Libera das Nachtgestirn mit dem unvergesslichen Sound Glenn Millers einfach nur hervorlocken. Tanzen wollte niemand so richtig - obwohl sich Sängerin Nathalie Grün sowie die erstklassigen Solisten der Bigband, darunter Christoph Kramer, Tobias Draeger und Ferdinand Kemeth am Saxophon, alle Mühe gaben, die Atmosphäre mit Latin und Funk anzuheizen.

Vom einstigen Picknick-Charakter blieb indessen wenig übrig. Vereinzelt waren mitgebrachte Campingstühle oder Liegedecken zu sehen. Dafür war die Volksbank-Lounge des Hauptsponsors dicht umlagert. Vor der Strandbar, an der Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) jeden Gast persönlich begrüßte, bildete sich schon zu Beginn eine längere Menschenschlange.

Nach einigen lampion- und fackelgesäumten Metern empfing Organisatorin und Kulturbeauftragte Katja Browarzik die Besucher. Waren es im Vorjahr noch beinahe 600 Euro, über die sich der Familienfonds der Arbeiterwohlfahrt Forchheim freuen durfte, so blieben die 216 Quadratmeter des Nichtschwimmerbeckens diesmal seltsam leer. Nur wenige Schwimmkerzen, die man gegen eine Spende von 2,50 Euro zu Wasser lassen konnte, trieben über die glatte Wasseroberfläche.

So blieben die drei motivierten Mitarbeiter des Königsbades, Anja Ackermann, Cornelia Baack und Tobias Folz, oft alleine am Beckenrand sitzen und zählten zuletzt nur knapp 300 Euro. Wohl auch, weil kein Vertreter des nutznießenden Vereins für innovative Sozialarbeit (iSo) aus Bamberg das Feuerzeug in der Hand hatte. Dabei leistet das Projekt „Crossover“ seit vier Jahren in Buckenhofen gute Arbeit und bietet in einer familiären heilpädagogischen Wohngruppe Kindern und Jugendlichen eine neue Bleibe, die nicht mehr bei ihren Eltern leben können.

Auch wenn es diesmal deutlich mehr Besucher als bei der Premiere gewesen sein sollen: Für das ungeübte Auge sah es nach weniger Stuhlreihen und weniger stark frequentierten Bistrotischen aus.

UDO GÜLDNER