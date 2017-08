Sommertanzfestival in Bammersdorf: Techno auf Stroh

Festivalbesucher ließen sich vom Regen nicht abschrecken - Barfuß getanzt - vor 26 Minuten

BAMMERSDORF - Dem Regen getrotzt: Beim Sommertanz Open Air auf einer Wiese vor dem Schloss Jägersburg haben die Besucher zu Techno-Klängen getanzt. 21 nationale und internationale DJs haben für sommerliche Stimmung gesorgt.

Ließen sich die Stimmung nicht madig machen: Die DJs beim Sommertanzfestival in Bammersdorf. Foto: Julian Hörndlein



Das Sommertanzfestival gab es in diesem Jahr in der XXL-Ausgabe. DJs legten an zwei Tagen auf, Festivalbesucher konnten campen. Das vierköpfige Veranstalterteam hatte bereits Anfang des Jahres mit der Planung des Festivals angefangen, der Aufbau dauerte knapp eine Woche. 2017 fand der Sommertanz zum fünften Mal statt.

Insgesamt 21 DJs

Insgesamt 21 DJs legten beim Sommertanzfestival am Wochenende auf, darunter auch der in der Szene bekannte Franzose Popof, der als internationaler Headliner fungierte. "Wir sind schon länger als DJs unterwegs, über die Zeit knüpft man Kontakte", erklärte Mario Dorsch aus dem Veranstalterteam.

Der 26-jährige Forchheimer und seine Mitstreiter sorgten außerdem für Abwechslung, indem sie nach Ende der Mainacts um 23 Uhr Künstler mit akustischen Instrumenten auftreten ließen. Dadurch sollte das Sommertanzfestival "ruhig, leise und chillig" untermalt werden.

Am Sonntagmorgen fand ein Frühschoppen mit Blasmusik statt, zu dem auch all diejenigen eingeladen wurden, die sonst mit Technomusik eher wenig anfangen können. "Wir möchten einfach den Anwohnern und der älteren Generation kostenlos zeigen, wie viel Aufwand wir in das Festival gesteckt haben", so Dorsch. Über 50 Helfer sorgten für einen reibungsfreien Ablauf.

Kreative Wegweiser

Am Freitag wie Samstag tanzten sich je rund 100 Besucher in den Regen und lauschten den DJs, die auf der Hauptbühne und auf der überdachten Nebenbühne im "Wunderwald" auflegten. Mit kreativen, verschiedenfarbigen Wegweisern schufen die Organisatoren eine entspannte Festival-Atmosphäre im Zeichen der "Fliegenden Kuh".

Bernd Niering und Wolfang Späthe reisten aus Büchenbach an: "Wir waren vergangenes Jahr schon da und es war ziemlich cool", sagte Niering. Tanzwütige ließen sich vom Matsch nicht abschrecken, tanzten teilweise barfuß und später auf Stroh. Für Kurzentschlossene und alle, die sich nicht von der Witterung abschrecken ließen, boten die Veranstalter deutlich günstigere Tagestickets als im Vorverkauf an.

JULIAN HÖRNDLEIN