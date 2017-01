Sonniges Winterwochenende: Tipps für den Landkreis Forchheim

FORCHHEIM - Am Wochenende sinken die Temperaturen nochmal auf ein Rekordtief. Das heißt: Dick einpacken, um sich nicht die nächste Erkältung einzufangen - dafür lacht die Sonne.

Der Anblick ist auch bei Minusgraden einen Spaziergang wert: Trubachtal bei Pretzfeld. © Martin Landeck



Sich in der Wohnung zu verbarrikadieren wäre bei den Wetteraussichten fürs Wochenende zwar auch eine Möglichkeit, wer das schöne Wetter jedoch für einen Ausflug nutzen möchte, findet jede Menge Ideen dafür in unseren Tipps für den Landkreis Forchheim:

Wer dabei seine Kamera mitnimmt, ist übrigens herzlich eingeladen, uns danach seine Bilder per Mail an redaktion-forchheim@pressenetz.de zu schicken. Die schönsten Winterbilder präsentieren wir in unserer Bildergalerie:

Für alle Skihasen und Snowboarder gibt es hier noch eine Übersicht über alle Skilifte in der Region:

