Sonntags offen in Forchheim: Nur mit Mehrwert

FORCHHEIM - „Die Innenstädter“, ein Zusammenschluss von Innenstadt-Händlern in Forchheim, ist nicht glücklich mit den vier verkaufsoffenen Sonntagen 2017, die kürzlich im Stadtrat beschlossen worden sind. Sie fordern, lieber auf „Klasse statt Masse“ zu setzen.

In diesem Jahr finden verkaufsoffene Sonntage unter anderem an Jahrmarktsonntagen statt.



In diesem Jahr finden verkaufsoffene Sonntage unter anderem an Jahrmarktsonntagen statt. Foto: Edgar Pfrogner



Es gehe nicht darum, so viele verkaufsoffene Sonntag wie möglich abzuhalten, sondern diese so zu gestalten, „dass in Forchheim etwas Besonderes stattfindet, was unserer Stadt ein Alleinstellungsmerkmal verleiht“, erklären die beiden Sprecher Petra Dietzel und Manfred Schade in einer Pressemitteilung.

„Die Innenstädter“ seien bereit, mit Werbegemeinschaft und Stadt ein Konzept zu entwerfen, wobei dabei der angekündigte Citymanager als Akteur mit in den Blick genommen werden müsse und zwar als „derjenige, der die verschiedenen Ideen zusammenbringt.“

„Die Innenstädter“ werten die vier Sonntagsöffnungen als einen Rückfall in alte Zeiten, „wenn die Werbegemeinschaft im Alleingang vier verkaufsoffene Sonntage im Stadtrat unter dem Deckmantel, den Handel zu unterstützen, durchboxt“, während der innerstädtische Handel ganz neue Vorstellungen habe. Zumal die Werbegemeinschaft kaum noch innerstädtische Händler zu ihren Mitgliedern zähle, so Dietzel und Schade.

