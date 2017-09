Spannende Einblicke in Forchheimer Folienfabrik

100 Besucher informierten sich bei Infiana über Ausbildungen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Immer weniger Jugendliche beginnen nach ihrem Schulabschluss eine Ausbildung. Viele denken, dass sie ohne Abitur und Studium in der Arbeitswelt keine großen Chancen haben. Die Ausbildungsbetriebe reißen sich deshalb förmlich um die Schulabgänger. Auch die Forchheimer Folienfabrik Infiana sucht für das neue Lehrjahr 2018 schon seine Auszubildenden. Beim Infotag konnten interessierte Schüler in die Welt der verschiedenen Ausbildungen reinblicken und einen Eindruck von der Arbeit bei Infiana erlangen.

Beim Info-Tag der Forchheimer Folienfabrik Infiana gab es für Interessierte Einblicke in die Arbeitsfelder des Unternehmens. © Nina Eichenmüller



Interessiert hören die Jungen und Mädchen zu, während Markus Gebhard und sein Auszubildender Yannik Fleischmann im Technikum des Betriebes ihre Arbeit erklären. „Hier wird quasi im Kleinen alles ausprobiert.

Das Verfahren ist aber dasselbe, nur in der Produktionshalle ist alles 15 mal größer“, erklärt der Ausbilder. Bei Infiana wird rund um die Uhr gearbeitet. Darauf müssen sich die Schüler einstellen, wenn sie ihren beruflichen Werdegang in der Folienfabrik machen wollen. Außer an Weihnachten und Pfingsten laufen die Maschinen durchgehend. Sie immer wieder abzuschalten und herunterkühlen zu lassen, wäre sehr aufwendig erzählt Markus Gebhard. „Das ist aber halb so schlimm. Als Auszubildender muss man erst ab 18 auch mal die Spätschicht übernehmen und dann auch wirklich nur, wenn mehrere Leute ausfallen und man mal einspringen muss“, erzählt Yannik Fleischmann, der gerade im dritten Lehrjahr zum Verfahrensmechaniker ist.

Im ersten Lehrjahr werden die Azubis auf ihr späteres Handwerk vorbereitet. „Da schweißt und lötet man erstmal Metall und geht dann langsam auf Kunststoff über. Man lernt da sehr schnell, wie unterschiedlich die Materialien verarbeitet werden müssen“, erzählt Yannik. Nachdem man sich im zweiten Lehrjahr einen Überblick über alle Abteilungen verschafft hat, spezialisiert man sich im dritten und letzten Ausbildungsjahr auf einen Bereich und eine Maschine, die man dann laut Yannik in und auswendig kennenlernt.

Bei der abschließenden Prüfung muss man dann sein Können mit der Maschine unter Beweis stellen. „Wenn man die Prüfung dann geschafft hat, ist es ziemlich sicher, dass man auch übernommen wird“, so Markus Gebhard.

Gespannt hört Lena Szeri zu, sie will im nächsten Jahr ihre Ausbildung zur Industriekauffrau bei Infiana beginnen. „Ich gehe auf eine kaufmännische Schule in Erlangen und finde es mega interessant, wie viel man hier lernen und an Erfahrung sammeln kann. Infiana finde ich deswegen gut, weil hier alles so strukturiert ist und ich von meinem Nachbarn weiß, dass ihm die Ausbildung hier Spaß macht“, erzählt die Schülerin. Sie tritt damit in die Fußstapfen ihrer Familie. Ihr Vater und Urgroßvater haben schon in der Forchheimer Folienfabrik gelernt und waren sehr zufrieden mit der Ausbildung und dem Betrieb.

Billige 08/15--Tüten werden bei Infiana nicht produziert, erklärt Markus Gebhard. Hier werden Hightech-Folien in verschiedenen Farben und Ausführungen hergestellt und für breit gefächerte Bereiche in die ganze Welt exportiert. Ob Hygieneartikel wie zum Beispiel Damenbinden oder Kinderpflaster, Lebensmittelverpackungen oder auch Folien für die Bauindustrie. Infiana veredelt ihre Folien je nach Wunsch des Kunden und ist damit neben ihrem Standort in Forchheim auch in den USA und Thailand erfolgreich.

Um die 700 Beschäftigte zählt Infiana im Moment, so Hannes Hagedorn, Ausbilder in der Lehrwerkstatt. „Bei uns werden einige neue große Anlagen gebaut und dafür brauchen wir auch wieder gut ausgebildete Fachkräfte“, so der Ausbilder. Zwölf Ausbildungsplätze hat die Firma Infiana ab September 2018 wieder zu vergeben. Obwohl zum Infotag am Samstag deutlich weniger Interessenten gekommen waren, als in den Jahren zuvor ist Katrin Eger, Personalreferentin und Ausbilderin bei Infiana, zuversichtlich. „In den vergangenen Jahren wurden wir überrannt an unseren Infotagen.

Heute waren vielleicht höchstens hundert Interessenten da. Ich glaube, es herrscht bei den Schülern einfach ein Überangebot. Da bekommen sie schon in der Schule tausend Zettel mit Infos und kommen dann deswegen nicht mehr zu solchen Veranstaltungen. Aber für uns ist das hier kein großer Aufwand und deswegen werden wir das in den nächsten Jahren auch weiterhin anbieten. Denn auch wenn heute nicht ganz so viele da waren wie bisher, habe ich gute Gespräche geführt und sogar schon eine Bewerbung in die Hand gedrückt bekommen“, erzählt Katrin Eger stolz.

NINA EICHENMÜLLER