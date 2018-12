Startschuss der Bauarbeiten für den Aldi-Markt war am Freitag. Im dritten Quartal 2019 soll der Discounter auf 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche eröffnen. Der neue Rewe-Markt folgt bis Ende 2020 und bietet ein integriertes Café mit Außenbestuhlung an. Zusammen mit dem Investor, der Sontowski und Partner Group aus Erlangen, hat Ebermannstadts Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) mit Landrat Hermann Ulm (CSU) zum Spatenstich geladen. Der Investor sprach in punkto Architektur der Einkaufsmärkte von einem "Feuerwerk". Glas- und Holzelemente sollen an eine fränkische Fachwerk-Bauweise erinnern. © ROLAND G HUBER