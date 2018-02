Spaziergänger stürzt am Karnbaum-Weiher

Bergwacht und Rettung halfen dem Mann - An der Hüfte verletzt - vor 9 Stunden

FORCHHEIM - Die Bergwacht Forchheim wurde am Sonntag, kurz nach 15 Uhr, zu einem Doppeleinsatz mit dem Rettungsdienst, dem Notarzt Ebermannstadt und den Feuerwehren aus Forchheim und Buckenhofen gerufen.

Ein Mann stürzte am Karnbaum-Weiher. © Foto: Bergwacht



Am Einsatzort Buckenhofen war bald klar, dass die Bergwacht glücklicherweise nicht eingreifen muss. Nach 16 Uhr allerdings gab es erneut einen Hilferuf aus der Nähe der Karnbaum-Weiher zwischen Forchheim und Bammersdorf. Auf einem sehr schlammigen Wanderweg neben den Weihern hatte sich ein 60-jähriger Mann bei einem Sturz so schwer an der Hüfte verletzt, dass er nicht weiterlaufen konnte. Der Patient wurde nach Versorgung durch einen Bamberger Notarzt von der Bergwacht mit der Gebirgstrage zum Rettungswagen des BRK gebracht.

Im Einsatz waren von der Bergwacht Forchheim vier Mitglieder, von den Erlanger Kollegen war ein Mitglied helfend eingesprungen.