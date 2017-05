SPD Eggolsheim zieht mit Rita Bähr in den Wahlkampf

Sozialdemokraten wollen mehr Präsenz in der Gemeinde zeigen - vor 1 Stunde

EGGOLSHEIM - Der SPD-Ortsverein geht mit einem neu gewählten Vorstand in den Bundestagswahlkampf. In der Mitgliederversammlung wurde Rita Bähr erneut zur Vorsitzenden gewählt. Ihr Stellvertreter ist Kevin Froese.

Der SPD Ortsverein-Eggolsheim, von links: Revisor Hans Mai, Winfried Hofmann, 1. Vorsitzende Rita Bähr, 2. Vorsitzender Kevin Froese und Kassierin Christa Friedrich. © privat



Er wird auch weiterhin Schriftführer und der zuständige für die Pressearbeit der SPD Eggolsheim sein. Das Amt des Kassiers wird von Christa Friedrich bekleidet. Als Kassenprüfer wurde erneut Hans Mai gewählt. Außerdem wurden von den Anwesenden wieder zwei Delegierte zur Kreiskonferenz und eine Delegierte zur Unterbezirkskonferenz gewählt.

Die SPD Eggolsheim möchte nicht nur in diesem Jahr im Bundestagswahlkampf mit Plakatständern aktiv mitwirken, sondern allgemein mehr Präsenz in der Gemeinde zeigen.

Schaukasten wird hergerichtet

Somit wurde von den anwesenden Mitgliedern beschlossen, dass der Schaukasten in der Mitte der Gemeinde wieder hergerichtet wird und Informationsmaterial der Partei und des Ortsvereins beinhalten soll.

Ebenfalls soll in der kommenden Sitzung der SPD Eggolsheim entschieden werden, ob Informations-Flyer in der Gemeinde verteilt werden oder ob man per Anzeige im Gemeindeblatt für die Arbeit des Ortsvereins Interesse wecken möchte. Zudem wurde diskutiert, wie und vor allem wo man ein Treffen mit politikinteressierten Mitbürgern der Gemeinde organisiert, um so in den Dialog zu kommen.