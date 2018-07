Spenden für Uganda: Ein Euro von jedem Forchheimer

FORCHHEIM - Vor drei Jahren haben Melanie Rövekamp (49) und ihr Mann Jan Rüther (46) die tanzenden Sosolya-Kinder aus Uganda bei den Afrika-Kulturtagen kennengelernt und beherbergt. Nun war sie mit ihrer Familie fast zwei Wochen in Ostafrika zu Gast. Seit ihrer Rückkehr engagiert sie sich für die Rettung der "Sosolya Undugu Dance Academy" und versucht, bis September 32 000 Euro Spenden zu sammeln.

Die Sosolya Undugu Dance Academy ist ein spannendes soziales Projekt, in dem Kinder ein Zuhause von der Straße und sogar eine Ausbildung erhalten können. Nun ist die Akademie in Gefahr und braucht Geld. © Foto: Melanie Rövekamp



Seit einigen Wochen hat Melanie Rövekamp noch weniger Freizeit als bisher schon. Auslöser des ehrenamtlichen Engagements war ein Hilferuf, der die mehrfache Mutter mitten ins Herz traf. Den Sosolya-Kindern droht nach rund 25 Jahren das Aus, weil der Vermieter das Gelände für 105 Millionen ugandische Schilling verkaufen will.

Melanie Rövekamp handelte. Mit dem Megafon-Mitglied Robert Hübschmann hat sie die Aktion "Hopp, geh’ zu: 1 Euro für Uganda!" ausgetüftelt. "Wenn jeder Forchheimer nur einen Euro gibt, dann kommen die notwendigen 32 000 Euro für den Ankauf des Grundstückes mitsamt Gebäuden zusammen."

Bislang sind durch verschiedene kleine Aktionen und von Spendern etwa 3000 Euro eingegangen. Anlässlich einer Jam-Session der Jamily auf dem Schaufel-Keller kamen mehr als 500 Euro in den Spendentopf.

Sogar vor Ort in Uganda hat sich die Familie Rüther/Rövekamp einen eigenen Eindruck verschafft, "damit wir sicher sein können, dass unsere Hilfsgelder nicht in dunklen Kanälen versickern." Bei dieser Gelegenheit hat das Quartett aus Forchheim kofferweise Medikamente, Schulmaterial, Kosmetikartikel und Kleidung nach Afrika gebracht. "Unter den 40 Kilogramm, die jeder von uns mitschleppte, waren auch zwei Laptops und einige Musikinstrumente."

Sie seien dort mit einer solchen Herzlichkeit, Dankbarkeit und Wertschätzung empfangen worden, schwärmt Melanie Rövekamp auch noch Wochen später. Sofort hätten ihre Söhne Sammy (19) und Luke (15) mitgetrommelt und weitere Freunde gewonnen.

Zuhause für 200 Kinder

Im "Dance Centre" treffen sich rund 200 Kinder täglich nach der Schule, um gemeinsam zu tanzen und zu essen. "Dabei mischen sich traditionelle Tänze und Modern Dance." Viele der Kleinen sind Waisenkinder, einige aber haben eine Familie, die in einer der Hütten des riesigen Slums Kabalagala hausen. Die unsichere Umgebung ist es auch, warum hohe Mauern und dicke Metalltüren den Nachwuchs schützen sollen.

Außerhalb der Oase der Ruhe herrschen furchtbarer Lärm, bestialischer Gestank und ungeheures Gewimmel. Die Dance Academy bietet ein Zuhause. "Aus verstörten und verwundbaren Kindern werden hier selbstbestimmte junge Erwachsene."

Beim Besuch in Uganda kam Luke Rüther aus Forchheim (links) sofort mit den Gleichaltrigen aus der Sosolya Academy in Kontakt. © Foto: Melanie Rövekamp



Einige sind bekannte Musiker, Spitzensportler oder Schauspieler geworden. Andere studieren Medizin, Architektur oder Jura. "Sie haben sich ihre Zukunft regelrecht ertanzt." Die bekannteste Absolventin ist sicherlich Madina Nalwanga, die vor zwei Jahren die Hauptrolle in dem Disney-Film "Queen of Katwe" gespielt hat.

Etwa 80 Kinder zwischen fünf und 18 Jahren leben dauerhaft auf dem Gelände, die Kleinsten gehen dort auch in eine Art Vorschule. Für die Älteren hat der Centre-Gründer Lezon Mark Mugwanya außerdem eine duale Ausbildung nach deutschem Vorbild geplant, in der zuerst der Schneider-, später der Schreiner- und Klempner-Beruf erlernt werden sollen.

Tipps im Schulzentrum

Durch Auftritte bei internationalen Festivals, bei Hochzeiten oder Shows in Hotels finanzieren die Sosolya-Kinder auch ihr Schulgeld und ihre Schulkleidung. Bei den diesjährigen Afrika-Kulturtagen am Wochenende werden auch einige Sosolya-Vereinsmitglieder und Madina Nalwanga in Forchheim sein.

Ihr Mentor Mark soll die Gelegenheit erhalten, das berufliche Schulzentrum Forchheims zu besichtigen. Wenn Melanie Rövekamps Engagement erfolgreich sein wird, kann man ihnen dort die frohe Botschaft überbringen: Dass ihre Tanzschule, ihr Zuhause, ihre Hoffnung erhalten bleiben.

Wer etwas für das Sosolya-Projekt spenden möchte oder eine Idee zur Unterstützung hat, kann sich bei Melanie Rövekamp melden unter (01 76) 42 05 oder melanie.roevekamp@freenet.de. Ein Spendenkonto besteht bei der Frankenberger Raiffeisenbank Sosolya Undugu Familie e.V., IBAN DE81 5206 9519 0002 0318 17. www.sosolya.de

