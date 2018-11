Sperrung in Forchheim: Baugrube ist zu nah an der Straße

FORCHHEIM - Mit sofortiger Wirkung hat das Straßenverkehrsamt der Stadt Forchheim die Wilhelm-Burkard-Straße gesperrt — „zur Sicherung des Straßenkörpers“, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt.

Der Bagger baggerte unmittelbar neben der Straße und legte dabei auch eine Stützmauer frei. Zu gefährlich für den Verkehr, befanden das Straßenverkehrsamt und sperrte das Teilstück der Wilhelm-Burkard-Straße. © Foto: Jana Schneeberg



Grund für die Maßnahme sind Bauarbeiten zwischen Bayreuther- und Mayer-Franken-Straße. Auf Nachfrage erklärte Roland Brütting, Sachgebietsleiter des Straßenverkehrsamts: „Die Baugrube, die dort gerade ausgehoben wird, reicht sehr nah an die Straße heran.“

Vor Ort zeigt sich: Der Bagger arbeitet so dicht an der Straße, dass auch eine Stützmauer, die die abschüssige Strecke begrenzt, zum Teil freigelegt wurde. Das Bauordnungsamt sei über den Zustand informiert worden, so Brütting.

Beim Ortstermin zeigte sich, dass es zu gefährlich sei, wenn auf dem Teilstück weiterhin Autos oder gar Lkws fahren. „Die Straße könnte abrutschen.“

Der Bauträger, der dort gerade Vorarbeiten für den künftigen Bau von Reihenhäusern ausführen lässt, sei über die Maßnahme und ihre Notwendigkeit informiert worden. Fußgänger und Radfahrer sind von der Sperrung nicht betroffen und können das Teilstück passieren.