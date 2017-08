Sperrung zwischen Rödlas und Ermreuth

ERMREUTH - Wegen der Sanierung des Kanals und der Wasserleitung in der Ermreuther Hauptstraße ist der Straßenabschnitt zwischen Rödlas am Ortsausgang und der Wegscheide in Ermreuth bis voraussichtlich zum 25. September gesperrt.

Zwischen Rödlas und Ermreuth ist die B25 gesperrt. Autofahrer müssen sich auf Umleitungen einstellen © Harald Hofmann



Auf die kurzfristig angesetzte Sperrung weist die Gemeinde hin. Für den Schwer- und Anlieferverkehr von Neunkirchen kommend ist eine Umleitung ausgeschildert. Ermreuth ist dabei nur über den Umweg über Kleinsendelbach, Schellenberg, Etlaswind, Pettensiedel, Affalterbach, Stöckach und Igensdorf erreichbar.

Für den Pkw-Verkehr ist die Zu- und Abfahrt von Ermreuth durch die Umgehungsstraße „Reiswiesenweg“ über Rödlas und der Dachstadter Straße möglich. Nach dem 25. September erfolgt die Vollsperrung zwischen der Kreuzung Herrnbergstraße, Ermreuther Hauptstraße, Dachstadter Straße und dem Ortsausgang Ermreuth in Richtung Igensdorf. Der Anliegerverkehr von Rödlas kommend ist dann bis zur komplett gesperrten Baustelle wieder möglich.