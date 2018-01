Mit 30 Jahren wird Thomas Stuber (geborener Götz) aus Effeltrich durch die Diagnose Knochenkrebs nicht nur sportlich aus der Bahn geworfen. Die Hüfte und ein Teil des Beckens müssen beim leidenschaftlichen Ausdauerathleten entfernt werden, das linke Bein bleibt verkürzt und ohne Funktion zurück. Das war Ende 2003. 2010 kehrt der Krebs zurück, den der Franke erneut besiegt. Im September 2017 zeigt es der 44-Jährige allen. Bei den Invictus Games im kanadischen Toronto, den Olympischen Spielen für versehrte Soldaten, tritt er einbeinig beim Einzelzeitfahren in die Pedale. Bei 30 Grad Celsius absolviert er die 5 km mit einem Schnitt von über 30 km/h in 9:06 Minuten so schnell, dass er die paralympischen Bewertungskriterien sprengt. Zu Podiumsplatz 3 gratuliert der Schirmherr Prinz Harry persönlich. © Chris Donovan /The Canadian Press/ dpa