Sportliche Auszeichnung für Forchheimer Schule

Kultusministerium prämiert bewegende Aktivitäten mit 1000 Euro - vor 8 Stunden

FORCHHEIM - Zum laufenden Schuljahr verleiht das bayerische Kultusministerium erstmals ein neues Prädikat mit dem Titel "Sport-Grundschule". Bei einer Feierstunde in München wird unter den 70 Preisträgern auch die Forchheimer Martin-Schule mit einer Förderung von 1000 Euro gewürdigt.

Beim Triathlon wie 2018 ist die ganze Martin-Schule auf den Beinen: Die einen als Teilnehmer, die anderen als Zuschauer oder Streckenposten. © Foto: Ralf Rödel



Beim Triathlon wie 2018 ist die ganze Martin-Schule auf den Beinen: Die einen als Teilnehmer, die anderen als Zuschauer oder Streckenposten. Foto: Foto: Ralf Rödel



Ganz an den Anfang der Bewerbung stellten Kerstin Friedrich und ihre Kollegen den Schwimm-Unterricht. Die dritte und vierte Jahrgangsstufe üben jeweils nach Leistungsklassen unterteilt, auch die Ganztagsklassen der ersten und zweiten Jahrgangsstufe kommen im 14-tägigen Wechsel zum Zug. "Das ist uns ein besonderes Anliegen", betont die Schulleiterin.

Dabei komme ihr ein junges Kollegium in Forchheim entgegen. "Ich begreife es als Auftrag, die Interessen und Fähigkeiten der Lehrkräfte mit bestimmten Rahmenbedingungen zusammenzubringen." So schlägt sich der Einsatz von 15 direkt involvierten Lehrern in einer beachtlichen Liste an Bewegungs-Aktivitäten nieder. Neben der seit Jahren beliebten Ball-AG und der Musical-AG, bei der die Teilnehmer für zwei öffentliche Aufführungen tänzerische Kenntnisse erwerben, hat es seit September 2018 Karate ins Programm geschafft. Regelmäßig sind die Martin-Schüler mit Mannschaften bei Wettbewerben für Leichtathletik, Fußball, Tischtennis und Schwimmen vertreten. Außerschulische Partner wie Brose Bamberg, die Handballabteilung des SV Buckenhofen oder die Forchheimer Tennisschule TIM bringen zu besonderen Besuchstagen weitere Sparten in den Unterricht.

Noch mehr Energie und Herzblut stecken die Verantwortlichen in Zusammenarbeit mit Eltern sowie ehemaligen Lehrerkollegen in zwei hauseigene Veranstaltungen. Triathlon und Unicef-Lauf zum guten Zweck sind bereits fest im Terminkalender eingeplant.

Für die Auszeichnung qualifizierte die Forchheimer auch eine zweite Säule im Konzept: Ernährung. Das gesunde Frühstück im Rahmen einer Themenwoche im Oktober oder die wöchentliche Schulobstkiste belegen die Bemühungen genauso wie die gesund gefüllte Geschenk-Brotzeitdose zu Schuljahresbeginn.

Kevin Gudd Nordbayerische Nachrichten Forchheim und Ebermannstadt E-Mail