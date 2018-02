Sprengung in Weißenohe: LKA sucht Zeugen

Zerstörter Fahrkartenautomat Weißenohe — Landeskriminalamt ermittelt - vor 9 Stunden

WEISSENOHE - Nach der Sprengung eines Fahrkartenautomaten am Morgen des 9. Februar am Bahnhof Weißenohe sucht das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) nach einer Autofahrerin, die als Zeugin in Betracht kommt.

Bahnhof Weißenohe © Daniela Harbeck-Barthel



Bahnhof Weißenohe Foto: Daniela Harbeck-Barthel



Gegen 5 Uhr bemerkte ein Zeuge eine Detonation aus dem Bereich des Bahnhofes. Kurze Zeit fiel einem Lokführer ein zerstörter Fahrkartenautomaten am Bahnsteig und Gegenstände im Gleisbett auf. Zum Zeitpunkt der Tat war eine Frau mit ihrem Auto auf der B 2 in Richtung Nürnberg unterwegs, als es zur Detonation kam. Sie hielt kurz an der Bushaltestelle an, sah sich um und setzte ihre Fahrt fort.

Das Bayerische LKA sucht weiter nach Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Autofahrerin. Wer Beobachtungen gemacht hat, kann sich an die Beamten des LKA unter der Telefonnummer (0 89) 12 12-0 melden.