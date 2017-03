Spuckattacke in der Annanacht: 1800 Euro Geldstrafe

Forchheimer hatte sich vor dem Amtsgericht zu verantworten - vor 55 Minuten

FORCHHEIM - Zum letztjährigen Annafestauftakt spuckte ein 26-Jähriger einer jungen Frau in der Hauptstraße ins Gesicht, weil er sich daran störte, dass ihre Besitztümer auf der Straße lagen. Dafür hatte er sich nun vor dem Amtsgericht zu verantworten.

Der 26-Jährige trank über den Durst und spuckte eine junge Frau an. Nun stand er vor Gericht. © privat



Der 26-Jährige trank über den Durst und spuckte eine junge Frau an. Nun stand er vor Gericht. Foto: privat



Der Angeklagte war in der ersten Nacht des Annafests noch in der Innenstadt unterwegs. Nachdem er ein Lokal in der Hauptstraße verlassen hatte, ging er gegen 1.30 Uhr an einer jungen Frau vorbei, die zusammen mit mehreren Bekannten auf dem Boden saß und vor sich ihre Brieftasche, ihr Handy und eine Zigarettenschachtel liegen hatte.

Der Täter störte sich dabei an dem vermeintlichen Hindernis und trat die Gegenstände weg. Als die Geschädigte den Treter zur Rede stellen wollte, spuckte er ihr ins Gesicht und lief davon.

In der Holzstraße soll es nach Aussage der 22-Jährigen zu einem weiteren Aufeinandertreffen gekommen sein, wobei der Täter sie ins Gesicht geschlagen haben soll. Die schnell hinzugerufene Polizei schlichtete den Vorfall, der Angeklagte stellte sich in der Nacht noch selbst den Beamten.

Er habe auf dem Annafest mehrere Maß Bier getrunken und hat auch beim Feiern danach noch weiter getrunken, sagte der Angeklagte bei der Beweisaufnahme. An den genauen Tatablauf könne er sich nicht mehr erinnern.

Die Geschädigte sagte aus, sie habe in der Holzstraße nach dem Schlag in ihr Gesicht aus Notwehr zurückgeschlagen. Der 26-Jährige habe dies am nächsten Tag untersuchen lassen, die Verletzung sei jedoch minimal gewesen.

Bei der Zeugenvernehmung konnte nur die Spuckattacke zweifellos festgestellt werden, die Anschuldigung wegen Körperverletzung aufgrund eines Faustschlags wurde fallen gelassen. Der geständige Täter war Amtsrichterin Silke Schneider bekannt: Er war schon einmal wegen eines Spuckangriffs verurteilt worden. Der Mann befand sich zur Tatzeit auf Bewährung. Der Beschuldigte zeigte sich nach der Tat reuig, entschuldigte sich und bot Wiedergutmachung an. Zu einer tatsächlichen Verständigung kam es aber noch nicht, die Versuche verliefen im Sand.

Diese Versuche, sowie die Tatsache, dass er sich im Bewusstsein seiner Bewährung selbst der Polizei stellte und durch den Alkoholeinfluss ungehemmt handelte, wurden von Staatsanwältin Carina Distler als mildernd ausgelegt. Auch stellte seine Bewährungshelferin eine positive Sozialprognose.

Aufgrund mehrerer Vorstrafen hielt Distler eine Freiheitsstrafe von zwei Monaten auf Bewährung für angemessen. Der Anwalt des Angeklagten hielt die Schuld seines Mandanten für bewiesen, plädierte jedoch auf eine Geldstrafe von maximal 600 Euro.

Richterin Schneider ermahnte den Wiederholungstäter und verurteilte ihn wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen von je 30 Euro, also 1800 Euro Strafe. Zudem trägt er die Kosten des Gerichtsverfahrens.

JULIAN HÖRNDLEIN