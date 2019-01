SpVgg Hausen drohte Führungslosigkeit

HAUSEN - Auf der Hauptversammlung musste den Mitgliedern eine Übergangs-Lösung präsentiert werden. Damit wurde bei der SpVgg Hausen der vielerorts alarmierende Mangel an ehrenamtlichen Kräften für Spitzenämter deutlich.

So ruhig wie der Sportplatz der SpVgg Hausen im Winter da auch liegt, hinter den Kulissen liefen die Drähte vor der Mitgliederversammlung heiß. © Eduard Weigert



Hinter den Kulissen liefen die Drähte heißt. Weil neben Kassier Sebastian Bauer in Peter Wieneck, Matthias Boucke und Matthias Rascher auch der Vorsitzende samt seinen beiden Stellvertretern den Verzicht auf eine weitere Amtsperiode angekündigt hatte, traf sich der Aufsichtsrat zu einer Sonder-Sitzung, um die Folgen einer möglichen Führungskrise zu erörtern. "Es hätte ein Rechtspfleger eingesetzt werden müssen", berichtete Wieneck nun den Mitgliedern. Über 500 Köpfe zählt der Klub. Nach intensiven Gesprächen entschied sich Wieneck also für eine neuerliche Kandidatur und bekommt nach einer Wahl ohne Gegenstimme Unterstützung durch Matthias Müller und Thomas Güthlein an seine Seite.

Die Erleichterung war so groß, dass die Vakanz des Finanz-Postens für den Moment in den Hintergrund tritt. Kommissarisch führen die drei Vorsitzenden die Geschäfte. Für den ausgeschiedenen Schriftführer Wolfgang Temme übernimmt Ex-Vorstandsmitglied Matthias Boucke. Dem Aufsichtsrat stehen wie bisher Kathrin Neubauer, Helmut Petschl und Adalbert Brehm vor.

