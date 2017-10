SSV-Triathlet vor Rennen seines Lebens auf Hawaii

FORCHHEIM - Wenn am Samstagabend (19 Uhr MESZ) der Startschuss bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii fällt, erfüllt sich für das Gros der rund 2000 Nicht-Profis allein mit der Teilnahme am prestigeträchtigen Langdistanz-Triathlon (3,8 km Schwimmen/ 180 km Radfahren/42,2 km Laufen) ein Lebenstraum. Das gilt auch für den 33 Jahre alten Bamberger Lehrer Chris Dels vom SSV Forchheim. Ein Gespräch kurz nach der Ankunft.

Chris Dels am Flughafen. © Foto: Dels



Herr Dels, wie macht sich der bevorstehende Wettkampf vor Ort bemerkbar?

Chris Dels: Der ist allgegenwärtig, nicht nur durch Straßenschilder mit der Aufschrift "Vorsicht, Athleten beim Training". Teilnehmer jagen die Promenade rauf und runter als gäbe es kein Morgen. Die Hersteller liefern sich mit Werbeaktionen eine Materialschlacht. Im Supermarkt gibt es sogar einen Sicherheitsdienst, der extra auf abgestellte Rennräder aufpasst.

Wie sehen die letzten Tage vor dem Start aus?

Chris Dels: An den ersten zwei Tagen nach der Ankunft stand im Vordergrund, sich an die Zeitverschiebung (zwölf Stunden; d. Red.) zu gewöhnen. Zudem war ich jeweils drei Stunden im Sattel. Dann kam der erste Lauftest im Renntempo. Nachdem gegen Ende der Puls schnell nach oben geschnellt ist, weiß ich, dass ich viel kühlen muss, um diesen Zustand möglichst lange hinauszuschieben. Andere Athleten gönnen sich für Akklimatisierung und Feinabstimmung zwei Wochen Vorlauf, aber ich bin dankbar für den Sonderurlaub und bekomme das auch so gut hin. Ein paar kürzere, aber knackigere Einheiten stehen noch auf dem Programm. Ansonsten halte ich es mit dem hawaiianischen Lebensstil und versuche bei Kaffee und Fruchtcocktails entspannt zu bleiben.

Wie intensiv war denn die Vorbereitung zu Hause seit der erreichten Qualifikation?

Chris Dels: Ende August kam spontan ein kleines Trainingslager zu Stande. Dann stand für mich der Schulbeginn an, zwischen 20 und 30 Stunden pro Woche konnte ich trainieren. (beim medwork-Triathlon in Höchstadt hielt Dels die Wettkampfform hoch und belegte Anfang September Platz 2; d.Red.) Es war ein komisches Gefühl, sich mit Mütze und Handschuhen auf Hawaii einzustimmen. Als Ausgleich habe ich es in der Sauna mit einem Hula-Hoop-Reifen versucht. Hat funktioniert. Die Leistungsdaten haben nochmal eine Steigerung zum Sommer ergeben. Damit ist mein Ehrgeiz soweit geweckt, dass ich unter Platz 100 in der Gesamtwertung und Platz 10 meiner Altersklasse kommen will. Allein der Respekt vor der unbekannten Erfahrung verhindert, dass ich mir noch höhere Ziele stecke.

Debütanten bekommen ja traditionell unzählige Ratschläge aus der Szene mit auf den Weg. Welche Gefühle lösen die Anekdoten aus?

Chris Dels: Das klang überwiegend nach Horrorfilm: Eine Stunde Prügelei beim Schwimmen, Monster-Windböen auf dem Rad. Freilich waren jedoch auch seriöse Tipps dabei, die gleich in den ersten Tagen bestätigt wurden. Es ist ganz wichtig, außergewöhnlich viel zu trinken. Sechs bis sieben Liter am Tag. Außerdem darf man sich von echter oder zur Schau gestellter Professionalität der Konkurrenz nicht provozieren lassen.

