SSV-Triathleten bleiben in der 2. Bundesliga

FORCHHEIM - Die Triathlon-Männer des SSV Forchheim haben beim Saisonfinale der 2. Bundesliga Süd in Baunatal nach dramatischem Verlauf den Klassenerverbleib geschaft. Trotz Sturz und Schmerzen.

Manuel Heilmann und Matthias Türk auf der Strecke in Tübingen. Foto: privat



Aufgrund eines kurzfristigen Ausfalls gingen die Forchheimer mit Manuel Heilmann, Michael Stirnweiß, Florian Teichmann und Matthias Türk nur zu viert an den Start. Zu absolvieren war eine Sprintdistanz im Team, bei der die Mannschaft geschlossen zunächst 750 Meter im Bad zurücklegen musste, ehe es mit den Schwimmabständen auf die 20 Kilometer lange Rad- und fünf Kilometer lange Laufstrecke ging. Wie riskant die Konstellation mit nur vier Startern bei einem Rennen war, in dem das Team zusammenbleiben musste, bei gleichzeitig erhöhter Wahrscheinlichkeit von Radstürzen bei widrigem Wetter, wurde von Forchheim unterschätzt.

Beim Team-Schwimmen wurde das Tempo etwas zu niedrig gewählt. Einerseits wollte man vermeiden, zu überziehen. Andererseits verlor man dadurch jedoch wertvolle Zeit. Folglich zog man als 13. mit einem 20-Sekunden-Rückstand auf das nächste Team ins Parkstadion um, wo durch wolkenbruchartige Regen- und Gewitterschauer mittlerweile durchnässte Rad- und Laufschuhe auf die Athleten warteten.

Spätestens jetzt war der Abstiegskampf eröffnet. Für die Forchheimer galt es, vor allem das vor dem Wettkampf vorletzte Team aus Wetterau im Auge zu behalten und maximal zwei Plätze hinter dem direkten Konkurrenten ins Ziel zu kommen. Doch Wetterau konnte sich bereits beim Schwimmen deutlich von den Forchheimern absetzen und startete als achtplatziertes Team in den zweiten Teil des Wettkampfes. Die Ausgangslage verschärfte sich weiter, als sich auch das drittletzte Team aus Schongau beim Schwimmen weit vorne platzieren konnte. Die Forchheimer mussten jetzt angreifen.

Zahlreiche Stürze

Ein schneller Wechsel aufs Rennrad stellte den Anschluss zu den vorderen Teams wieder her. Es dauerte auch keinen Kilometer, bis das erste Team überholt werden konnte. Doch nur wenig später holte das Pech die SSVler ein. Zunächst konnte Stirnweiß einen Sturz auf spiegelglatter Fahrbahn gerade noch verhindern, doch an der zweiten Kehre erwischte es Teichmann. Der Unglücksrabe schwang sich unter Schmerzen wieder auf sein Rad. Als 13. mit fast zwei Minuten Rückstand retteten sich die SSVler auf den Laufkurs. Mit toller Moral gelang es tatsächlich, Regensburg abzufangen. So erreichte man als 12. das Ziel und informierte sich sofort über das Abschneiden des Teams aus Wetterau, welches Neunter wurde.

In der Abschlusstabelle sind beide Teams zwar punktgleich, aber der SSV Forchheim sichert sich durch die aus allen Rennen und Einzelplatzierungen aggregierte niedrigere Platzziffer von 649 gegenüber dem Tri-Team Wetterau (671) in einem packenden Saisonfinale den zwölften Rang im 14er Feld.

