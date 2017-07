SSV-Triathleten reiten auf der Erfolgswelle

FORCHHEIM - In der Triathlon-Regionalliga feierte die zweite Herren-Garde des SSV Forchheim das beste Saisonergebnis, während die Frauen von der neuen bayerischen Vizemeisterin über die Kurzdistanz in Richtung Titel geführt werden.

Die SSV-Frauen nach dem Schwimmen ueim Rennen in Schongau bereits vorne dabei. © SSV



Bei Temperaturen unter 18 Grad war in Schongau der Neoprenanzug gefragt. Andreas Kalb bewältigte die 1500 m Schwimmstrecke im Lech in knapp 19 Minuten als schnellster Forchheimer auf Platz 13, konnte die ständigen Tempowechsel im Sattel allerdings nicht mitgehen. Steffen Lotter, Chris Dels und Frank Müller zogen auf den 40 Radkilometern mit knackigen Anstiegen am Teamkollegen vorbei und hielten sich mit einer Fahr-Zeit von um die 1:02 Stunden im vorderen Feld auf. Ein weitestgehend einsames Rennen, ohne Chance den Windschatten legitim zu nutzen, bestritt der im Wasser abgeschlagene Michael Stirnweiß. In den Laufschuhen hatte Chris Dels auf den abschließenden zehn Kilometern über Kopfsteinpflaster durch die verwinkelte Altstadt die meisten Reserven. Dels beendete den Dienst nach 2:03:31 Stunden auf Platz 16. Müller (28.), Lotter (38.) und Stirnweiß (44.), der noch Kalb (55.) überholte, rundeten ein versöhnliches SSV-Ergebnis ab. In der Mannschaftswertung sprang Rang 6 heraus, der Platz 8 unter 15 Teams in der Gesamttabelle festigte.

Die SSV-Frauen (li.) nach dem Schwimmen und Chris Dels auf der Straße beim Rennen in Schongau. © Fotos: SSV



Wenig Änderungen beim bevorstehenden Regionalliga-Finale in Regensburg wünschen sich auch die Forchheimer Frauen. Durch einen zweiten Platz im vorletzten Wettbewerb behaupteten die Aufsteigerinnen ihre Meisterschafts-Führung vor Immenstadt. Teamchefin Juliane Gärtner (vormals Müller) hatte erstmals ein Wechsel im Aufgebot vorgenommen und der lange verletzten Katharina Lang zum Debüt verholfen. Lang konnte sofort mithalten und als Zwölfte beim Schwimmen knapp hinter Gärtner ihren Teil zu einer hervorragenden Ausgangsposition beitragen. Ganz vorne mischten erwartungsgemäß Hanna Krauß und Lena Gottwald mit.

Gottwald gehörte der zweiköpfigen Spitze an, die mit drei Minuten Vorsprung auf die Laufstrecke wechselte. Dort ließ sie die fulminante Immenstädterin Hitz ziehen und sicherte in 2:14:27 Stunden Platz 2 im Rennen, das gleichzeitig als Bayerische Kurzdistanz-Meisterschaft gewertet wurde. Gärtner, Krauß und Lang kamen in einer großen Verfolgergruppe zum zweiten Wechsel. Der Kampf um Bronze war für Krauß jäh beendet, als sie mit Hüftschmerzen aufgeben musste. Zufrieden erreichte Gärtner als Siebte ihre beste Saisonplatzierung. Lang, die aufgrund einer Schienbeinblessur erheblichen Trainingsrückstand hat, benötigte 2:23 Stunden für Platz 15 und sorgte für gute Laune bei der Abreise.

Prächtig dürfte indes die Stimmung bei der dritten Herren-Delegation nach dem Wettkampf in Hof gewesen sein. Simon Koch, Thomas Schmidt und Florian Loos verschafften sich über die 1500 m Schwimmstrecke im Untreusee Spitzenpositionen. Während Loos auf den 40 Radkilometern einige Kontrahenten vorbeiziehen sah, behielt Koch mit Platz 8 eine glänzende Platzierung bei. Dazwischen wechselte Schmidt auf Rang 12 in die Laufschuhe. Koch absolvierte die 10km zu Fuß so flott, dass er in 2:14 Stunden noch als Sechster ins Ziel einlief. Schmidt (15.) und Loos (26.) blieben hingegen unter ihren läuferischen Möglichkeiten. Der vierte im Bunde, Martin Schulz, schloss auf Platz 49 ab. Hinter den Tagessiegern aus Bamberg reichte es für den SSV zu Platz 4. Im zweiten von drei Rennen patzte die Konkurrenz aus Roth und Amberg, jetzt winkt Forchheim wie im Vorjahr der Aufstieg.