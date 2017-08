SSV-Triathletinnen marschieren in die 2. Bundesliga

Forchheimer Team gelingt in der Regionalliga der Durchmarsch - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Maschinerie lief beim Saisonfinale in Regensburg genau nach den Vorgaben. Mit Platz 2 im abschließenden Rennen behaupteten die Triathlon-Frauen des SSV Forchheim die Regionalliga-Tabellenführung und wollen als Neuling den Sprung in die 2. Bundesliga wagen.

Hanna Krauß stemmt das Meisterbier der Forchheimer Triathlon-Frauen auf dem Regensburger Siegerpodest in die Höhe. Foto: Foto: Tim Pistor



Vom positiven Saisonverlauf ließen sich die Forchheimerinnen nicht den Pragmatismus rauben, auch für das fünfte Rennen eine bewährte Mannschaftstaktik zu wählen. Für Schwimm-Ass Hanna Krauß hat der Plan den Vorteil, dass sie im Prinzip ohne Rücksicht auf Verluste loslegen darf. Den Abstand, den die Bambergerin auf der 750-m-Strecke auf das gesammelte Feld erzielte, brauchte sie als Polster für die 22 Radkilometer, um in der von hinten herannahenden Spitzengruppe dabei zu sein. "Das Windschattenfahren bei Teamwettbewerben kommt mir im Vergleich zum Einzelstart entgegen, meine schwächere Disziplin zu kompensieren", sagt Krauß. Im Sprint, betont sie, gelte trotzdem permanent die Vollgas-Devise. Gut, dass mit Lena Gottwald und Juliane Gärtner erwartungsgemäß zwei Mannschaftsmitglieder den Führungszug erwischten. Vorausgegangen war die klare Rollenverteilung, dass Gottwald ihre Kapitänin im Wasser mitzieht. Vera Krammel wiederum, mit wenigen Sekunden Rückstand aus dem Schleusenkanal der Donau gekommen, musste an einem Berg abreißen lassen.

Doch auch der große Konkurrenz aus Immenstadt sprengte sein Quartett, um das für die Wertung ausschlaggebende stärkste Trio am schnellsten Richtung Ziel zu schicken. Nachdem die Verfolgerinnen zu Hanna Krauß aufgeschlossen hatten, fiel die Entscheidung auf den abschließenden fünf Laufkilometern. Schlechter als Platz 4 durfte der SSV nicht abschließen, um bei einem Sieg der Allgäuerinnen trotzdem Tabellenplatz 1 zu behaupten.

Nun kam wieder Krauß, die sich ein paar Körner aufgespart hatte, als Lokomotive ins Spiel. "Auf dem Rad war es noch spannend, solange zwei andere Teams mitgemischt haben. Ab der Hälfte des Laufkurses habe ich mich schon aufs Ziel gefreut." 20 Sekunden hinter den Tagesbesten aus Immenstadt konnte sich nach 1:13 Stunden ein glückliches Trio in die Arme fallen und vier Minuten später in freudiger Erwartung Vera Krammel in Empfang nehmen. Auf den Titel wurde anschließend beim Grillfest zum Ligaabschluss in Regensburg angestoßen, eine interne Feier soll folgen. "Zu 80 Prozent", sagt Juliane Gärtner, werden sie 2018 die Chance in der 2. Bundesliga, der mit erhöhtem Fahrtaufwand und einer Gebührensteigerung von 850 auf 1300 Euro für die Lizenz verbunden ist, mit nahezu identischem Personal wahrnehmen. Senkrechtstarterin Hanna Krauß bekennt sich nach zwei Saisons zum SSV: "Der Schritt in die 2. Liga ist schon ordentlich. Da will ich mich weiterentwickeln."

KEVIN GUDD