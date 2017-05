SSV-Triathletinnen wollen Regionalliga aufmischen

Forchheim geht beim Saison-Auftakt in Weiden gestärkt an den Start - vor 36 Minuten

FORCHHEIM - Am Samstag läuten die Triathletinnen des SSV Forchheim mit den Herren II in Weiden die Wettkampf-Saison ein. Die Mannschaft hat kräftig Zuwachs bekommen und traut sich deshalb als Aufsteiger einiges zu.

So wie im Bild bei der Vorbesprechung zum Wettkampf in Grassau vergangene Saison, sollen die Kontrahenten die Forchheimerinnen auch eine Etage höher in der Regionalliga am liebsten nur von hinten erblicken. © Foto: privat



Mit dem freiwilligen Gang in die Bayernliga gaben sich die Forchheimerinnen 2016 die Zeit, um Rennerfahrung zu sammeln. Erst in der Saison zuvor hatte der Verein nach sieben Jahren Pause wieder ein Team melden können. Die Regionalliga war zu anspruchsvoll. Eine Etage tiefer gehörte der SSV prompt zur Spitze. Dass sie sich im Herbst 2016 den Sprung nach oben zutrauten, hat mit einem auch quantitativ gewachsenen Aufgebot zu tun. "Bei nur fünf Athletinnen war es in der Vergangenheit oft mal knapp", sagt Juliane Müller. Mittlerweile ist die Auswahl aus beinahe zweistelliger Zahl an Köpfen fast luxuriös. "Kurz kam uns der Gedanke, ein zweites Team zu melden. Dafür allerdings brauchst du eigentlich 14 Leute", erklärt die SSV-Teamchefin.

Müller weiß dies am besten, schließlich sorgt sie dafür, dass der Rest seinen Terminkalender im Blick behält. "Alle zu einem Zeitpunkt zu versammeln, ist selbst in der Vorbereitung unmöglich." Immerhin schafft es eine wechselnde Mehrheit der Stammbesetzung trotz Berufstätigkeit einiger Akteurinnen, sich dreimal die Woche zum Training zu treffen. "Uns zeichnet eine familiäre Atmosphäre aus. Das ist schon ein zugkräftiges Argument", findet Müller. Sonst wäre die ehemalige Bamberger Leistungsschwimmerin Katharina Lang, die es beruflich von Australien zurück in die Heimat verschlagen hat, woanders gelandet. In der fränkischen Triathlon-Szene mit der Hochburg Roth besetze der Verein eine goldene Mitte im Hobby-Leistungssport.

Während in der 1. Bundesliga teilweise eingekaufte Profifahrer ins Rennen geschickt werden, messen sich eine Stufe darunter in der neu gebildeten 2. Bundesliga Nachbarklubs aus Erlangen und Bayreuth bereits auf einem sehr ambitionierten Niveau. Wer den Aufwand aus beruflichen oder privaten Gründen nicht betreiben kann oder noch die nötige Wettkampfhärte benötigt, findet seine Nische eben in Forchheim. "Bei uns steht immer noch der Spaß im Vordergrund, da sind wir Frauen vom Gemüt her ein bisschen nachsichtiger. Bei den Männern geht es teils schon extrem zu", erzählt Müller, fügt jedoch an: "Verschenkt wird nichts."

Denn die Ziele — in einer nicht mehr so stark besetzten Regionalliga — sind ehrgeizig: Ein Mittelfeldplatz wird angepeilt, heimlich sogar auf den einen oder anderen Podiumsplatz geschielt. Diese Erwartungen sind vor allem mit einem jungen Duo verbunden.

Duo mit Zugkraft

Das Schwimm-Ass Hanna Krauß, in deren Bamberger Heimatverein keine Mannschaft gemeldet werden kann, avancierte 2016 auf Anhieb zur Leistungsträgerin. Die 23-Jährige gilt intern als fokussierte Athletin, die im Frühjahr ihre Zeitfahrqualitäten verbessern konnte. Angeführt wird die Delegation von Lena Gottwald, die bereits 2015 für den SSV gestartet war. Das tat die Zirndorferin derart erfolgreich, dass sie vom Bundesligisten Regensburg angeheuert wurde. Mit der Rückkehr ändern sich die Ansprüche der 21-Jährigen wohl kaum.

Während den Auftakt der laufstarke Dieselmotor Lena Drummer und die ebenfalls neu dazugestoßene Zsanett Koszta verletzungsbedingt verpassen, komplettieren Müller und Anita Trinkerl die Formation. Trinkerl gehörte zu den Regionalliga-Meisterinnen 2007 um Susi Zettl (mittlerweile von Borstel und im Skimountaineering erfolgreich; wir berichteten) und kehrt wie die SSV-Mannschaftsführerin aus der Babypause zurück.

KEVIN GUDD