St. Anna grüßt künftig im Eingangsbereich

Renovierung der Kirche abgeschlossen — Erzbischof kommt am Sonntag - 28.11.2017 17:57 Uhr

FORCHHEIM - Mehr als zwei Monate lang wurde die St.-Anna-Kirche saniert und renoviert. Am Sonntag, 3. Dezember, kann nun die Wiedereröffnung gefeiert werden. Zum Pontifikalamt hat sich der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick angekündigt.

Kurz vor der Wiedereröffnung nach ihrer Sanierung steht die Kirche St. Anna. Am Sonntag kommt sogar der Erzbischof aus Bamberg zum Pontifikalamt. Bis dahin erstrahlen auch alle Heiligenfiguren wie neu geboren. © Ralf Rödel



Jesus, Anna, Konrad und Josef sind zurück von ihrer Schönheitskur. Am Sonntag, 3. Dezember, präsentieren sich die Heiligen mit frischem "Facelift" den Gottesdienst-Besuchern in der Kirche St. Anna. Seit Mitte September waren die alten Holzfiguren zur Restaurierung außer Haus, ab Sonntag sind sie nicht nur wieder zurück in ihrem "Zuhause" an der Unteren Kellerstraße, dort werden sie künftig auch an einem neuen Standort die Gläubigen begrüßen.

Früher, so erzählt Pastoralreferent Georg Zametzer, seien die hölzernen Heiligen in der Werktagskirche fast ein wenig versteckt gewesen. Mit dem Abschluss der Renovierungen wird der heilige Konrad am Eingang der Werktagskirche die Gläubigen empfangen. Anna und Josef stehen künftig im Eingangsbereich des Hauptportals, "damit man auch gleich sieht, dass man in die Anna-Kirche kommt", so Zametzer.

Einen neuen Innenanstrich und Akustik-Putz hat das Gotteshaus in den vergangenen Wochen bekommen. Mit einer nagelneuen Medien-Wand mit eingelassenem Beamer ist die Kirche auch fit fürs mediale Zeitalter. Ein Teil des Beichtstuhls weicht einer sogenannten "Trauernische", die mit einem LED-Band beleuchtet wird.

Im Außenbereich erhielt der Parkplatz eine neue Beleuchtung. Die Renovierung der 1972 eingeweihten Kirche schlägt mit rund 350 000 Euro zu Buche, das Erzbistum zahlt davon 65 Prozent. Der Rest soll durch Rücklagen des Kirchenbauvereins und durch private Spenden gestemmt werden. Gottesdienstbeginn ist am Sonntag um 10 Uhr, der Kirchenchor umrahmt die Feier musikalisch. Die Vorabendmesse am Samstag, 2. Dezember, um 19 Uhr entfällt.

BIRGIT HERRNLEBEN